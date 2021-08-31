Близько 170 безпритульних собак і кішок прибули до Великобританії з Афганістану

Майже 170 бездомних собак і кішок з притулку колишнього морського піхотинця Пола Фартінга прибули до Великобританії з Афганістану, і багато хто серед них висловили бажання забрати тварину, повідомляє Daily Mail.

Пол Фартінг висловив подяку британським військовим за «феноменальні» зусилля з транспортування тварин.

Однак п’ять кошенят не змогли пережити стрес в аеропорту Кабула.

Тварини вже передані британським фахівцям для обстеження та карантину. Витрати покриватиме притулок «Nowzad».

Однак деякі запитують, як собакам і кішкам вдалося виїхати з Афганістану, а 5000 людей з правом проживання у Великобританії були залишені в Кабулі.