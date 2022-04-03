Шведська берегова охорона розслідує масову загибель акул та риб

Шведська берегова охорона розпочала розслідування після того, як у гавані на північ від Гетеборга було помічено кілька мертвих акул, повідомляє агентство DPA.

У вихідні дні у гавані міста Гетеборга було виявлено велику кількість мертвих лангустів та різних видів великої риби.

Ластоногі є видом, що охороняється в Швеції, їх заборонено ловити, хоча не виключено, що вони можуть випадково потрапити в рибальські сітки.

Директор місцевої служби берегової охорони Йонас Берг сказав, що інцидент був одночасно сумним та дуже серйозним. Існують закони, які захищають океани та їх біорізноманіття, і ті, хто їх не дотримується, винні у злочині, сказав він.

Мета розслідування – визначити, чи був скоєний злочин.

Відео, поширене в шведських ЗМІ, показує мертву та вмираючу рибу на морському дні. Автор запису сказав Dagens Nieheter, що, на його думку, тварин скинули з рибальського човна.

За даними інтернет-видання Deep Sea Reporter, яке першим повідомило про загиблих тварин, на місці було знайдено тіла близько 60 акул та кількох скатів.