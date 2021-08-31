Около 170 бездомных собак и кошек прибыли в Великобританию из Афганистана

Почти 170 бездомных собак и кошек из приюта бывшего морского пехотинца Пола Фартинга прибыли в Великобританию из Афганистана, и многие из них выразили желание забрать животное, сообщает Daily Mail.

Пол Фартинг выразил благодарность британским военным за «феноменальные» усилия по транспортировке животных.

Однако пять котят не смогли пережить стресс в аэропорту Кабула.

Животные уже переданы британским специалистам для обследования и карантина. Расходы покрывать приют «Nowzad».

Однако некоторые спрашивают, как собакам и кошкам удалось выехать из Афганистана, а 5000 человек с правом проживания в Великобритании были оставлены в Кабуле.