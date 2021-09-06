Євросоюз продовжує санкції проти Росії через підрив суверенітету України

Завтра посли країн Євросоюзу продовжать на півроку дипломатичні санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України.

Цю інформацію підтвердила брюссельський кореспондент Польського радіо Беата Помецка, дипломати ЄС.

Це означає, що до середині вересня 177 осіб буде заборонений в’їзд на територію ЄС і заблокований грошима в європейських банках.

До чорного списку включені кримські сепаратисти, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України, а також російські політики і військові, в тому числі кілька близьких соратників президента Володимира Путіна. Обмеження також поширюються на 44 компанії, активи яких все ще будуть заморожені в Співтоваристві.

Ці санкції були введені в березні 2014 року і продовжуються кожні шість місяців без обговорення, оскільки вони не викликають суперечок. В середині 2014 роки ЄС також ввів економічні обмеження. З тих пір вони також оновлювалися кожні шість місяців. У минулому були голоси з країн, що підтримують тісні зв’язки з Росією, з проханням послабити або припинити санкції, але на даний момент переважає позиція держав, що підтримують Москву в порушенні міжнародного права.