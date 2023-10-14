У хід були пущені російські бабусі: у Європі здивувалися новим способам росіян обходити санкції на шопінг

Про новий спосіб росіян оминати санкції заявило фінське видання Yle. У хід було пущено «таємну зброю» – російські бабусі, які обходять санкції на шопінг, мандруючи мікроавтобусами, і при цьому вивозять кілограмами продукти. Які не санкційні — і «прикопатися» фіни до них не можуть.

Йдеться про туристів, які приїжджають з боку Мурманська до фінського Няятяме. «До нас просто приїжджають автобуси розміром більше. Пасажирами автобусів є жінки похилого віку, так звані «кіломуму» (щось на кшталт кілограмові бабусі, причому як запевняють фіни, цей вислів використовують самі росіяни), які роблять покупки за чітким планом. Вивозити можна товари максимальною вартістю 300 євро та вагою 20 кілограмів на одну бабусю», – розповіли автори видання.

Керівник санкційного департаменту МЗС Фінляндії Піа Саріваара вже “спасував” перед російськими жінками та визнав, що у цей шопінг-туризм «складно втручатися».

«Вони закуповують продукцію, яка не підпадає під санкції. З погляду санкцій це абсолютно законно», – заявив він. Хоча він і не виключає, що в поки що легалізованих автобусах місткістю понад 10 осіб не перевозиться контрабанда.

“Я не розумію нинішніх санкцій, їх так легко обійти”, – каже один із опитаних фінів при погляді на російський автобус. При цьому бабусь багато хто вважає «жертвами», і впевнені, що «речі дістаються не тим людям, які їх купили». Видання навіть запевняє, що деякі речі, наприклад, масово закуповуване взуття, росіяни взагалі відправляють на фронт.