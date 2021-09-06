Завтра послы стран Евросоюза продолжат в полгода дипломатические санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

Эту информацию подтвердила брюссельский корреспондент Польского радио Беата Помецка, дипломаты ЕС.

Это означает, что к середине сентября 177 человек будет запрещен въезд на территорию ЕС и заблокирован деньгами в европейских банках.

В черный список включены крымские сепаратисты, подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также российские политики и военные, в том числе несколько близких соратников президента Владимира Путина. Ограничения также распространяются на 44 компании, активы которых все еще будут заморожены в Сообществе.

Эти санкции были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые шесть месяцев без обсуждения, поскольку они не вызывают споров. В середине 2014 года ЕС также ввел экономические ограничения. С тех пор они также обновлялись каждые шесть месяцев. В прошлом были голоса из стран, поддерживающих тесные связи с Россией, с просьбой ослабить или прекратить санкции, но на данный момент преобладает позиция государств, поддерживающих Москву в нарушении международного права.