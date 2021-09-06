ГлавнаяМеждународные организацииЕСЕвросоюз продолжает санкции против России из-за подрыва суверенитета Украины
Международные организацииЕС

Евросоюз продолжает санкции против России из-за подрыва суверенитета Украины

Евгений Подольский

Завтра послы стран Евросоюза продолжат в полгода дипломатические санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

Эту информацию подтвердила брюссельский корреспондент Польского радио Беата Помецка, дипломаты ЕС.

Это означает, что к середине сентября 177 человек будет запрещен въезд на территорию ЕС и заблокирован деньгами в европейских банках.

В черный список включены крымские сепаратисты, подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также российские политики и военные, в том числе несколько близких соратников президента Владимира Путина. Ограничения также распространяются на 44 компании, активы которых все еще будут заморожены в Сообществе.

Эти санкции были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые шесть месяцев без обсуждения, поскольку они не вызывают споров. В середине 2014 года ЕС также ввел экономические ограничения. С тех пор они также обновлялись каждые шесть месяцев. В прошлом были голоса из стран, поддерживающих тесные связи с Россией, с просьбой ослабить или прекратить санкции, но на данный момент преобладает позиция государств, поддерживающих Москву в нарушении международного права.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинаКабулпожарБлижний Восток

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International