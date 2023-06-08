Російські туристи почали оформлювати картки VISA або MasterCard прямо в Москві через посольство однієї країни

Російянам відкрилася можливість оформити дебетові картки платіжних систем VISA або MasterCard безпосередньо в Москві для подальшої безготівкової оплати та зняття грошей за кордоном.

Щоправда, поки що лише для відвідування Шрі-Ланки. Туристи вже почали скористатися цією можливістю. “Пластик” оформляється ланкійським банком безпосередньо в посольстві острова в російській столиці. Відкриття рахунку доступне за умови обов’язкової поїздки до цієї курортної країни.

Про нову можливість повідомив туристичний оператор Anex на своєму офіційному сайті. Замовити картку туристи можуть самостійно. У процедурі оформлення беруть участь два банки: з російської сторони “Націнвестпромбанк”, а з ланкійської – The People’s Bank.

Головна умова оформлення картки – наявність підтвердженого туру на цей популярний острів Індійського океану. Сервіс пропонується лише туристам, які вирушають до країни для відпочинку.