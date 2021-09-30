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Єврокомісар пояснив, чому ціни на електроенергію і газ такі високі

Гліб Парфененко
Єврокомісар пояснив, чому ціни на електроенергію і газ такі високі

Зростання цін на електроенергію і природний газ, який спостерігають країни ЄС в даний час, обумовлений збільшенням попиту після зареєстрованого зниження під час пандемії COVID-19. Про це заявив єврокомісар Марош Шефчович, якого цитує DPA.

За його словами, ця тенденція доповнюється незвично низькою пропозицією.

Оптові ціни на природний газ ростуть протягом декількох місяців, і ціна на електроенергію також значно зросла. Ці ефекти відчули споживачі в багатьох країнах ЄС.

Іспанія заявила на зустрічі міністрів економіки ЄС, що хотіла б створити платформу для спільних закупівель газу з метою зниження цін.

Кілька депутатів Європарламенту нещодавно висловили підозру, що російський постачальник «Газпром» відмовляється здійснювати поставки по існуючих трубопроводах. Вони звинувачують Росію в спробі чинити тиск на викликає суперечки газопровід «Північний потік-2» шляхом введення високих цін.

Кремль і “Газпром” заперечують, що це було навмисне маніпулювання ринком.

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