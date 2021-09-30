Еврокомиссар объяснил, почему цены на электроэнергию и газ такие высокие

Рост цен на электроэнергию и природный газ, который наблюдают страны ЕС в настоящее время, обусловлен увеличением спроса после зарегистрированного снижения во время пандемии COVID-19. Об этом заявил еврокомиссар Шефчович, которого цитирует DPA.

По его словам, эта тенденция дополняется необычно низким предложением.

Оптовые цены на природный газ растут в течение нескольких месяцев, и цена на электроэнергию также значительно возросла. Эти эффекты почувствовали потребители во многих странах ЕС.

Испания заявила на встрече министров экономики ЕС, хотела бы создать платформу для совместных закупок газа с целью снижения цен.

Несколько депутатов Европарламента недавно выразили подозрение, что российский поставщик «Газпром» отказывается осуществлять поставки по существующим трубопроводам. Они обвиняют Россию в попытке оказать давление на вызывает споры газопровод «Северный поток-2» путем введения высоких цен.

Кремль и «Газпром» отрицают, что это было преднамеренное манипулирование рынком.