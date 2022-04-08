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ЄС запровадив санкції проти доньок Путіна

Гліб Парфененко
ЄС запровадив санкції проти дочок Путіна

ЄС запровадив санкції щодо доньок президента Росії Володимира Путіна Марії Воронцової та Катерини Тихонової, повідомив представник блоку, якого цитує БТА.

Вони перебувають у «чорному списку» ЄС із понад 200 осіб, включаючи олігархів, близьких до російського президента, та керівників прокремлівських ЗМІ.

Раніше DIP повідомляв, що “ЄС і США готують санкції щодо загадкових дочок Путіна

Воронцова та Тихонова 1985 та 1986 років народження відповідно — доньки Володимира Путіна та Людмили Путіної.

У 2013 році президент Росії оголосив про розлучення із нею.

Також читайте: “Кремль відреагував на санкції, введені проти дочок Путіна

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