ЄС запровадив санкції проти доньок Путіна

ЄС запровадив санкції щодо доньок президента Росії Володимира Путіна Марії Воронцової та Катерини Тихонової, повідомив представник блоку, якого цитує БТА.

Вони перебувають у «чорному списку» ЄС із понад 200 осіб, включаючи олігархів, близьких до російського президента, та керівників прокремлівських ЗМІ.

Раніше DIP повідомляв, що “ЄС і США готують санкції щодо загадкових дочок Путіна”

Воронцова та Тихонова 1985 та 1986 років народження відповідно — доньки Володимира Путіна та Людмили Путіної.

У 2013 році президент Росії оголосив про розлучення із нею.

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