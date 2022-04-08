ЄС запровадив санкції проти доньок Путіна

ЄС запровадив санкції щодо доньок президента Росії Володимира Путіна Марії Воронцової та Катерини Тихонової, повідомив представник блоку, якого цитує БТА.
Вони перебувають у «чорному списку» ЄС із понад 200 осіб, включаючи олігархів, близьких до російського президента, та керівників прокремлівських ЗМІ.
Раніше DIP повідомляв, що “ЄС і США готують санкції щодо загадкових дочок Путіна”
Воронцова та Тихонова 1985 та 1986 років народження відповідно — доньки Володимира Путіна та Людмили Путіної.
У 2013 році президент Росії оголосив про розлучення із нею.
Також читайте: “Кремль відреагував на санкції, введені проти дочок Путіна“