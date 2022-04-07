Кремль відреагував на санкції, введені проти дочок Путіна

Кремль висловив подив щодо рішення США ввести санкції проти дочок президента Росії Володимира Путіна, назвавши це рішення частиною ширшої істерії Заходу проти Росії, повідомляє Reuters.

Нові санкції США проти Москви у зв’язку із вторгненням в Україну, оголошені вчора, спрямовані проти російських банків та еліти, включаючи дочок Путіна Катерину та Марію. Влада США вважає, що вона приховує багатство свого батька.

“Звичайно, ми розглядаємо ці санкції як продовження абсолютно екстремальної позиції щодо запровадження обмежень”, – сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков представникам ЗМІ. “У будь-якому випадку, лінія, що триває, на введення обмежень проти членів сім’ї говорить сама за себе”.

Пєсков наголосив, що у Кремлі не розуміють, чому дочки Путіна потраплять під санкції. “Це те, що важко зрозуміти та пояснити”, – сказав він. “На жаль, нам доводиться мати справу з такими супротивниками”.

Згідно з пакетом санкцій США, Катерина Тихонова є технічним керівником, чия робота спрямована на підтримку російського уряду та оборонної промисловості. За даними США, інша дочка Путіна, Марія Воронцова, керує фінансованими державою програмами, які отримали від Кремля мільярди доларів на генетичні дослідження та перебувають під особистим контролем Путіна.

Російський президент завжди тримав своє особисте життя та життя своєї сім’ї поза увагою громадськості. Кремль часто відмовлявся відповідати на запитання щодо них, посилаючись на права на недоторканність приватного життя, нагадує Reuters.