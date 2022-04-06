ЄС і США готують санкції щодо загадкових дочок Путіна

ЄС та США готують санкції щодо двох дочок президента Володимира Путіна, повідомляє Business Insider з посиланням на повідомлення. За словами офіційного представника Білого дому Джен Паскі, заходи стосуватимуться «членів сімей» «російських державних чиновників», а також таких цілей, як банки та державні підприємства. Проте вона не сказала, чи серед них була сім’я російського президента. Путін потрапив під санкції США невдовзі після вторгнення Росії до України.

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти дочок Путіна, пише Insider із посиланням на The Wall Street Journal. Ці заходи ще мають схвалити країни-члени ЄС, пише видання.

Путін має дві дочки від колишньої дружини Людмили Олександрівни Путіної, але він рідко говорить про них. Це Катерина Тихоновна, гімнастка та Марія Воронцова, яка працює у сфері медицини.

Неясно, чи є у Путіна інші діти, і лише деякі з подробиць їхнього життя офіційно підтверджені. У 2015 році прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував чутки про те, що Путін має ще одну дитину від Аліни Кабаєвої, відомої як його коханка, повідомляв Forbes Росія.

Також неясно, чи має Тихоновна і Воронцова активи за межами Росії. Тихонова була одружена з мільярдером Кирилом Шамаловим, сином близького друга президента. Активи пари оцінюються у $2 млрд, писало агентство Reuters у 2015 році. 2018 року вони розділилися, повідомляє Bloomberg.

Воронцова є співвласником російської приватної інвестиційної компанії у сфері охорони здоров’я. Вона залишила свій будинок у Нідерландах у 2014 році після аварії рейсу MH17 Malaysia Airlines, внаслідок якого загинули кілька мешканців Нідерландів та який вже давно підозрюється Кремлем.