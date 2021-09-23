Високі ціни на електроенергію загрожують відновленню економіки в Європі

Зростання цін на енергоносії в Європі зачіпає не тільки споживачів, пише Oil Price. Зростання також почав наносити удар по промисловості, зриваючи постпандемічне відновлення європейських галузей, які стикаються зі скороченням споживчої спроможності, зниженням обсягів виробництва та зростанням операційних витрат.

Найбільші європейські компанії – від гігантів хімічної і гірничодобувної промисловості до виробників продуктів харчування – заявляють, що зростаючі ціни на природний газ і електроенергію загрожують їх прибутку і призводять до скорочень деяких з них. Деякі вже закрилися через рекордні ціни на природний газ. Аналітики прогнозують, що в найближчі тижні тимчасово припинять роботу ще кілька підприємств.

Рекордні ціни на Старому континенті також підвищують ціни на скраплений природний газ в Азії.

Аномально низькі запаси, слабкі вітри і рекордні ціни на викиди вуглецю призвели до зростання цін на газ на континенті в останні тижні, а ціни на електроенергію у великих країнах досягли рекордних максимумів. Майже кожен день ціни на газ і електроенергію піднімаються на нові висоти, чинячи тиск на уряди, на тлі виникаючих протестів громадян проти високих цін.

Промисловість також страждає. Компанія CF Industries, виробник водневих і азотних продуктів, оголосила на цьому тижні про тимчасове припинення роботи на своїх виробничих підприємствах в Великобританії через високі ціни на природний газ. “Ми не знаємо, коли ми відновимо роботу”, заявили в компанії.

Норвезька компанія Yara, яка входить в число найбільших виробників аміаку в світі, також скорочує свою діяльність – приблизно на 40%, повідомила компанія в п’ятницю. Німецький виробник біоетанолу CropEnergy повідомив, що операційний прибуток у другому кварталі фінансового року знизилася вдвічі в результаті значного зростання цін на сировину і підвищення цін на енергоносії.

BASF, найбільший виробник хімікатів в Європі, і Aurubis, провідний виробник міді, вказали на високі ціни на енергоносії як на істотний тягар.

Можливо, це тільки початок, особливо якщо майбутня зима в Азії і Європі буде холодніше, ніж зазвичай. Попередження прийшло також з Goldman Sachs.

Спад в промисловому секторі – це останнє, що потрібно Європі зараз – якраз тоді, коли економіка почала відновлюватися після пандемії. Зростаючий попит з боку Азії означає, що Європа може виявитися не в змозі отримати додаткові кількості скрапленого природного газу. Спотові ціни в Азії знаходяться на піковому рівні для цієї пори року, але покупці не зупиняються побоюючись зростаючого дефіциту взимку. “Азія знаходиться в паніці через погану зими минулого року”, – пояснює Оган Козі, керуючий директор компанії Integrated Gas Accenture.

Комунальні та промислові підприємства Європи – і, можливо, уряди – сподіваються на більш м’яку і вітряну зиму. В іншому випадку дефіцит газу збережеться як мінімум до першого кварталу 2022 року.