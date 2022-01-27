Пояснення: Як саме зміняться правила подорожей в Європі після 1 лютого?

У лютому для громадян та мешканців Європейського Союзу змінюються правила подорожей. Для тих, хто має діючий цифровий сертифікат ЄС COVID, скоро стане простіше.

У вівторок ЄС погодив “скоординований підхід для сприяння безпечному вільному пересуванню” по Європі, знявши обмеження для людей із цифровим сертифікатом ЄС COVID.

Це означає, що громадяни ЄС з чинним сертифікатом (підтвердження вакцинації, недавній негативний тест або одужання) не повинні стикатися з такими обмеженнями, як карантин або тестування після прибуття до іншого пункту призначення ЄС.

Додаткові вимоги до тестування можуть залишатися чинними для людей, які не пройшли вакцинацію або не дотримуються графіку ревакцинації.

“Ця рекомендація відповідає значному зростанню числа вакцинованих і швидкому поширенню сертифікату ЄС Digital Covid і замінює рекомендацію, що існувала раніше”, – йдеться в заяві Європейської ради.

Клеман Боне, державний секретар з європейських справ Франції, заявив, що ідея полягає в тому, щоб при встановленні обмежень керуватися підходом, орієнтованим на людину, а не на країну, з якої вона прибуває.

“Таким чином, ми більшою мірою орієнтуємося на індивідуальну ситуацію людей – вакцинованих чи невакцинованих – а не на епідеміологічну ситуацію в тій чи іншій країні чи регіоні ЄС, при цьому важливо мати більше обмежень для невакцинованих людей”, – сказав Боне журналістам у вівторок.

З 1 лютого ЄС скорочує термін дії вакцинального статусу в сертифікатах COVID до дев’яти місяців (максимум) з моменту останньої дози вакцини. Ось короткий опис останніх змін правил.

Що таке активний цифровий сертифікат COVID?

Цифрові сертифікати COVID ЄС дозволяють громадянам та резидентам ЄС легко підтвердити свій статус щеплень для подорожей усередині блоку під час пандемії. На думку Ради ЄС, “мандрівники, які мають діючий цифровий сертифікат ЄС COVID, не повинні зазнавати додаткових обмежень на вільне пересування”.

Для підтримки активності вакцини вам необхідно отримати ревакцинацію, якщо минуло понад дев’ять місяців після останньої рекомендованої дози первинної вакцини за графіком. Це дев’ять місяців після другого щеплення вакциною mRna (Pfizer, Moderna або AstraZecenca) або дев’ять місяців після вакцини Johnson & Johnson. Якщо ви одужали від вірусу, вам знадобиться ревакцинація через дев’ять місяців після першого та єдиного щеплення.

Без ревакцинації ви можете скласти негативний тест ПЛР протягом 72 годин після поїздки або негативний тест антиген протягом 24 годин.

Люди можуть зберігати активність за допомогою довідки про одужання, за умови, що з моменту останнього позитивного результату пройшло не більше 180 днів.

Чому для чинних сертифікатів встановлено дев’ятимісячний термін?

Дев’ятимісячний термін поширюється лише на статус щеплення та “враховує рекомендації Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз з шести місяців і передбачає додатковий період у три місяці для того, щоб національні кампанії з вакцинації могли скоригуватися та громадяни мали доступ до бустерів. “, – заявила Європейська комісія минулого місяця.

А як щодо дітей?

Діти віком до 12 років, як правило, звільняються від необхідності мати цифровий сертифікат COVID, щоб подорожувати без обмежень відповідно до правил ЄС.

Чи будуть всі країни ЄС дотримуватися тих самих правил?

Коли сертифікати були введені в червні минулого року, країни-члени самі вирішували, як довго приймати сертифікати про щеплення для подорожей, але нове правило про термін дії має стати обов’язковим для всіх 27 країн-членів ЄС після того, як воно отримає достатню підтримку.

Проте Франція робить по-своєму і вимагає, щоб люди зробили щеплення протягом семи місяців після останньої дози (або двох місяців у разі вакцини Johnson & Johnson). З 15 лютого цей термін буде скорочено до чотирьох місяців.

Мальта також йде далі, вимагаючи, щоб люди отримали ревакцинацію протягом трьох місяців після останнього щеплення.

Чи потрібний мені новий цифровий сертифікат COVID ЄС для подорожей?

Правила набирають чинності з 1 лютого, і багато урядів уже почали видавати громадянам нові сертифікати з інформацією про щеплення. Тим, хто не отримав щеплення, але зробив останнє щеплення протягом останніх дев’яти місяців, як і раніше, дозволяється використовувати для поїздок свої поточні сертифікати про щеплення. Ті, хто не вакцинований, можуть продовжувати подорожувати, склавши негативний тест на COVID-19.

Чи потрібний новий сертифікат для входу до закладу?

Крім того, що люди можуть пред’явити свій статус для подорожей, багато країн-членів ЄС вимагають від людей сертифікати, щоб отримати доступ до ресторанів, спортивних залів і багатьох інших закладів по всій Європі.

Нові правила щодо терміну дії перепусток впливають лише на те, як вони використовуються для подорожей, і окремі країни самі вирішують, чи мають вони вимагати від людей оновлених щеплень, перш ніж їм буде дозволено вхід до певних закладів.

Хоча деякі країни, наприклад, Франція, вже погодилися з тим, що люди, які мають право на щеплення, повинні будуть зробити її для підтвердження медичних перепусток, які використовуються для доступу до ресторанів, кафе, музеїв та громадського транспорту.

“Нові правила про терміни прийому сертифікатів про щеплення застосовуються для цілей подорожей. При введенні різних правил використання сертифікатів на національному рівні, державам-членам рекомендується привести їх у відповідність до цих нових правил, щоб забезпечити визначеність для мандрівників і зменшити кількість збоїв”, – заявила Комісія ЄС.

Чи потрібно мандрівникам із країн, які не входять до ЄС, робити щеплення, щоб вважатися повністю щепленими для поїздок до ЄС?

Нові правила поширюються лише на європейські держави-члени, які підписали програму цифрових сертифікатів COVID для подорожей всередині ЄС. Кожна країна сама визначає свої правила в’їзду для відвідувачів за межами блоку.