ЄС змінює правила поїздок та зелені сертифікати

Рада ЄС оголосила, що прийняла рекомендацію щодо зміни правил обмежень на поїздки, пов’язані з пандемією COVID-19.

Рада рекомендує, щоб з 1 лютого обмеження ґрунтувалися на пасажирі, а не на місці його прибуття. Передбачається, що будь-хто, хто має діючий сертифікат, буде допущений до перетину кордону без додаткових умов.

Термін дії сертифікатів для щеплених рекомендується становити 270 днів, для хворих – 180 днів, а для тестованих – до 72 годин з моменту взяття зразка.

Несертифікованим пасажирам може знадобитися пройти тестування безпосередньо перед поїздкою або протягом 24 годин після прибуття. Рада ЄС пропонує, щоб загальні правила не поширювалися на прикордонних працівників, важливих мандрівників та дітей віком до 12 років.

Передбачається, що всі ці пропозиції стосуватимуться поїздок із країн, що не входять до т.зв. темно-червоної області там, де поширення хвороби сильне. Сьогодні Рада ЄС вчетверте опублікувала загальні рекомендації щодо свободи пересування з початку пандемії.

Нагадаємо, раніше DIP повідомляв, що українські туристи можуть зіткнутися з труднощами під час поїздок до Європи після 1 лютого.