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Новий рекорд в Європі: майже 1200 доларів за 1000 кубометрів газу

Гліб Парфененко
Новий рекорд в Європі: майже 1200 доларів за 1000 кубометрів газу

Ціна на газ в Європі досягла рекордного рівня – майже 1200 доларів за тисячу кубометрів. Це сталося під час відкриття біржових торгів 1 жовтня. Листопадові ф’ючерси на хаб TTF в Нідерландах вперше досягли 100 євро за мегават-годину або 1199,44 долара за 1000 кубометрів газу.

Одна з причин такого різкого стрибка цін – майже трикратне скорочення поставок газу по газопроводу Ямал-Європа. На думку експертів, це, ймовірно, пов’язано з тим, що потужність що раніше не закуповувалася за контрактами «на добу вперед» на 1 жовтня на поставки газу через Ямал – Європа.

Раніше на цьому тижні ціна на природний газ в Європі вперше в історії перевищила ціну в 1000 доларів за 1000 кубометрів, а потім зросла до 1100 доларів, пише BGNES.

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