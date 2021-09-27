Країни ЄС не можуть домовитися щодо переведення стрілок годинника

Країни-члени ЄС вирішать, чи переходити їм повністю на літній або зимовий час. Але переговори зайшли в глухий кут. “На даний момент тема заморожена. Країни ЄС не можуть домовитися між собою”, – сказав Телеграфу євродепутат від ЄНП / ГЕРБ Еміль Радев.

Континент

У той же час опитування жителів Старого континенту показав, що 84% європейців не хочуть переводити годинник двічі на рік. Деякі країни ЄС вважають за краще дотримуватися астрономічного часу, тобто зимового, в той час як інші вибирають літній час.

“Існує так званий генотип циркадних або біологічних ритмів. Тому, коли подорожуючі їдуть в США, Канаду, Південну Африку і навіть Західну Європу, вони не переносять клімат, хворіють і не можуть синхронізуватися. Ми генотипически призначені для життя в цьому часовому поясі і з цими циркадних ритмів, тому ми не можемо повноцінно розвиватися в іншому місці”, – пояснює психіатр Веселін Герев.

Постійне обертання срілок пов’язане з ризиком. Згідно з дослідженням, проведеним в Німеччині, кількість ДТП збільшується на 40% по понеділках після зміни часу, незалежно від того, перекладається воно на годину вперед або назад. Тоді автобус, який прямував з Софії в Бургас, з’їхав в кювет, тому що водій заснув. Це сталося через те, що він не зміг синхронізуватися і в той момент спав під час попереднього подорожі”, – згадує д-р Герев. Це показує, що деякі професії дуже ризиковані в плані зміни часу. Пілоти, водії автобусів і таксі повинні синхронізувати свої біологічні годинник з обертанням стрілок.

Здоров’я

Переведення стрілок годинників кожні шість місяців впливає на здоров’я мільйонів людей. Дослідження, проведені по всьому світу, показують, що число серцевих нападів, інсультів і нещасних випадків на виробництві збільшується більш ніж на 50% після зміни роботи. Навіть заради одного цього варто відмовитися від зміни годин, зазначає фахівець. Сам зрушення порушує основний біологічний ритм організму, так званий циркадний ритм. Це особливо небезпечно для людей, які страждають хронічними захворюваннями.

У найбільш ризикованою групі знаходяться люди з ендокринними і серцево-судинними захворюваннями, так як у них терапія зазвичай постійна, а ліки приймаються три рази в день.

В кінці жовтня в Європі переводять годинники на годину назад: “Таким чином, в дійсності люди будуть відкладати прийом терапії, що на практиці може призвести до летального результату. Я закликаю людей, які страждають на діабет, внести зміни в свій розпорядок дня. Кожен день тижня перед переходом на інший час добре б відтягнути на 10 хвилин прийом ліків. Таким чином, навіть якщо годинник переведуть на годину назад, вони не ризикуватимуть, приймаючи ліки на годину пізніше”, – зазначає психіатр. Фрілансерам, навпаки, слід вставати на 10-15 хвилин раніше. Таким чином, за 3-4 дня вони зможуть відрегулювати свій циркадний ритм. Здоровій людині потрібно п’ять днів, щоб адаптуватися до повороту рук, пише “Монітор”.