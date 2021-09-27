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Страны ЕС не могут договориться о переводе стрелок часов

Глеб Парфененко
Страны ЕС не могут договориться о переводе стрелок часов

Страны-члены ЕС решат, переходить им полностью летнее время. Но переговоры зашли в тупик. «На данный момент тема заморожена. Страны ЕС не могут договориться между собой», — сказал Телеграфу евродепутат от ЕНП / ГЕРБ Эмиль Радев.

Континент

В то же время опрос жителей Старого континента показал, что 84% европейцев не хотят переводить часы два раза в год. Некоторые страны ЕС предпочитают придерживаться астрономического времени, то есть зимнего, в то время как другие выбирают летнее время.

«Существует так называемый генотип циркадных или биологических ритмов. Поэтому, когда путешественники едут в США, Канаду, Южную Африку и даже Западную Европу, они не переносят климат, болеют и не могут синхронизироваться. Мы генотипически предназначены для жизни в этом часовом поясе и с этими циркадными ритмами, поэтому мы не можем полноценно развиваться в другом месте», — объясняет психиатр Веселин Герев.

Постоянное вращение стрелок связано с риском. Согласно исследованию, проведенному в Германии, количество ДТП увеличивается на 40% по понедельникам после изменения времени, независимо от того, переводится оно на час вперед или назад. Тогда автобус, следовавший из Софии в Бургас, съехал в кювет, потому что водитель уснул. Это произошло потому, что он не смог синхронизироваться и в тот момент спал во время предыдущего путешествия», — вспоминает д-р Герев. Это показывает, что некоторые профессии очень рискованные в плане изменения времени. Пилоты, водители автобусов и такси должны синхронизировать свои биологические часы с вращением стрелок.

Здоровье

Перевод стрелок часов каждые шесть месяцев влияет на здоровье миллионов людей. Исследования, проведенные по всему миру, показывают, что число сердечных приступов, инсультов и несчастных случаев на производстве увеличивается более чем на 50% после смены работы. Даже ради одного этого стоит отказаться от изменения часов, отмечает специалист. Сам сдвиг нарушает основной биологический ритм организма, так называемый циркадный ритм. Это особенно опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В наиболее рискованной группе находятся люди с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как в них терапия обычно постоянна, а лекарства принимаются три раза в день.

В конце октября в Европе переводят часы на час назад: «Таким образом, в действительности люди будут откладывать прием терапии, на практике может привести к летальному исходу. Я призываю людей, страдающих диабетом, внести изменения в свой распорядок дня. Каждый день недели перед переходом на другое время хорошо бы оттянуть на 10 минут прием лекарств. Таким образом, даже если часы переведут на час назад, они не будут рисковать, принимая лекарства на час позже», — отмечает психиатр. Фрилансерам, наоборот, следует вставать на 10-15 минут раньше. Таким образом, за 3-4 дня они смогут отрегулировать свой циркадный ритм. Здоровому человеку нужно пять дней, чтобы адаптироваться к повороту рук, пишет «Монитор».

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