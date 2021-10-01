Інфляція в єврозоні досягла найвищого рівня за 13 років, що далі?

Інфляція в зоні євро прискорилася більше, ніж очікувалося, до самого високого рівня за 13 років, що підлило масла у вогонь дискусії про те, як довго триватиме посткризовий стрибок.

Згідно з даними, опублікованими Євростатом у п’ятницю, у вересні споживчі ціни зросли на 3,4% в порівнянні з прогнозом зростання на 3,3%.

Індекс, що виключає леткі компоненти, такі як продукти харчування і енергія, виріс до 1,9%, чого не спостерігалося з 2008 року.

Зростання цін в основному пов’язаний з наслідками пандемії і відновлення економіки після тривалих періодів блокади через вірус.

Європейський центральний банк очікує, що інфляція досягне піку лише в кінці цього року, до уповільнення в 2022 році.

Однак проблеми в ланцюжку поставок для виробництва тривають довше, ніж багато хто припускав спочатку, і дослідження показують, що компанії все частіше намагаються перекласти витрати на клієнтів, щоб захистити свій прибуток.

Посилення енергетичної кризи збільшує тиск. Ціни на енергоносії виросли на 1,3% у вересні і більш ніж на 17% в порівнянні з попереднім роком.

Неенергетичні промислові товари були на 2,3% дорожче, ніж в серпні.

“Це ще не все. Цей рівень може зберегтися в листопаді за рахунок зростання цін на енергоносії і транспортних засобів. Незважаючи на зростання, ми розглядаємо сьогоднішні дані як рання ознаку того, що деякі з зростаючих напружень можуть почати слабшати», – сказала Bloomberg Economics Мейв Казин, старший економіст єврозони.