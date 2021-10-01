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Инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня за 13 лет, что дальше?

Глеб Парфененко
Инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня за 13 лет, что дальше?

Инфляция в зоне евро ускорилась больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня за 13 лет, подлило масла в огонь дискуссии о том, как долго продлится посткризисный скачок.

Согласно данным, опубликованным Евростатом в пятницу, в сентябре потребительские цены выросли на 3,4% по сравнению с прогнозом роста на 3,3%.

Индекс, исключает летучие компоненты, такие как продукты питания и энергия, вырос до 1,9%, чего не наблюдалось с 2008 года.

Инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня за 13 лет, что дальше?

Рост цен в основном связан с последствиями пандемии и восстановление экономики после длительных периодов блокады из-за вируса.

Европейский центральный банк ожидает, что инфляция достигнет пика лишь в конце этого года, к замедлению в 2022 году.

Однако проблемы в цепочке поставок для производства длятся дольше, чем многие предполагали изначально, и исследования показывают, что компании все чаще пытаются переложить затраты на клиентов, чтобы защитить свою прибыль.

Усиление энергетического кризиса увеличивает давление. Цены на энергоносители выросли на 1,3% в сентябре и более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Энергетические промышленные товары были на 2,3% дороже, чем в августе.

«Это еще не все. Этот уровень может сохраниться в ноябре за счет роста цен на энергоносители и транспортных средств. Несмотря на рост, мы рассматриваем сегодняшние данные как ранняя признак того, что некоторые из растущих напряжений могут начать ослабевать», — сказала Bloomberg Economics Мейв Казин, старший экономист еврозоны.

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