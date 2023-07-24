Європейські міста борються з туристами, після пандемії їх стало надто багато

Європейські столиці, що «відпочили» від надлишку туризму, в 2023 році знову зіткнулися з явищем overtourism, коли місцевих жителів на вулицях стало менше, ніж візитерів. Що придбають і що втратять міста, позбавившись «зайвих» мандрівників, розмірковує Financial Times.

«Туристи посміхаються для селфі перед воротами Освенціму. Вони пірнають у фонтан Треві у Римі. Один чоловік вирізав своє ім’я та ім’я своєї подруги – “Іван + Хейлі 23” – на 2000-річній цегляній стіні римського Колізею. В Амстердамі учасники хлопчаків у непристойних костюмах лежать п’яні у стічних канавах», – нарікає колумніст видання, описуючи, чим небезпечний надлишок туристів.

Міжнародний туризм виріс мінімум удвічі за 20 років

Проблема овертуризму вже знайома популярним у мандрівників локаціям за допандемійними часами. Тепер, коли закордонні подорожі знову «увійшли в моду», ця проблема знову загострилася для різних напрямків від Венеції до Фіджі.

Зростання кількості туристів у світі – довгостроковий тренд, який похитнула лише пандемія. Офіційна кількість міжнародних туристичних прибутків подвоїлася з 1998 по 2019 рік до 2,4 млрд на рік. Особливо помітним було зростання у кількох європейських містах зі збільшенням кількості доступних авіарейсів.

Financial Times зазначає, що міський туризм зростав швидше, ніж традиційні пляжні напрямки. Кількість туристів, що зупинялися в готелях Барселони у 2019 році, зросла з 1,7 млн у 1990 році до 9,5 млн осіб без урахування тих, хто користувався сервісами бронювання квартир. Місто ризикує повторити долю Венеції, де місць для розміщення туристів стільки ж, скільки для мешкання місцевих – близько 50 тис.

При цьому офіційна кількість туристів, ймовірно, занижена: багато хто зупиняється у друзів чи сім’ї, обмінюється будинками або просто приїжджає на день. А стародавні міста, які приваблюють найбільше відвідувачів, самі по собі тісні навіть для місцевих.

Французькі політологи стверджують, що з аналізу даних стільникових операторів випливає, що в середньому у Франції у 2022–2023 роках було близько 5 млн клієнтів нефранцузьких телефонних операторів, порівняно з менш як 2 млн іноземних відвідувачів за «офіційними даними». У деяких районах Парижа кількість іноземців на квадратний кілометр перевищила 100 тис. осіб. Хоча навіть 20 тис. місцевих мешканців на кв. кілометр роблять його найгустонаселенішим містом Європи.

Соціальні мережі “псують якість” міського туризму

Колумніст видання також упевнений, що в проблему овертуризму роблять свій негативний внесок і соціальні мережі.

«Люди відвідують місто, а потім і їхні онлайн-підписники. Місцеві жителі тепер здаються їм статистами на сцені, щоб додати фарб фотографіям або виступити у ролі «допоміжних співробітників» туристичної індустрії», – пише газета.

Роблячи висновок, що стомлені натовпами та чергами, більшість таких туристів забувають початкову мету свого прибуття – культурну освіту та знайомство з історією місця – і задовольняються зробленим нашвидкуруч селфі.

Міста намагаються підвищити податки і розосередити туристів

Залишається питання, що робити з туризмом, коли всі недоліки цього явища стали також очевидними, як і переваги.

За даними Європейського парламенту, індустрії туризму припадає близько 4% ВВП Європи. А з огляду на вплив на інші сектори економіки – до 10%. Зрозуміло, за рахунок туристів підтримується фінансове благополуччя музеїв. А деяким містам, особливо в Південній Європі, нема чого продати – крім своєї історичної спадщини.

Але потік туристів можна контролювати та більш ефективно монетизувати, вважає FT. Наприклад, підвищити туристичні податки.

Париж стягує податок лише у 5 євро за ніч з відвідувачів, які мешкають у готелях, де вартість номера може перевищувати 2000 євро. А Лондон не стягує грошей із туристів зовсім. Манчестер нещодавно став першим британським містом, яке запровадило податок в один фунт стерлінгів за ніч.

Багато напрямів тепер планують зосередитись на тому, що вони називають «якісними туристами». Зазвичай це евфемізм означає багатих людей із високими витратами.

Незважаючи на спірність цього визначення, зрозуміло, хто під нього точно не підходить: наприклад, пасажири круїзних лайнерів, які кілька годин юрмляться на вулицях міста, майже нічого не витрачаючи, а потім повертаються до порту, щоб поїсти на борту. Наприклад, у 2021 році Венеція вже заборонила круїзним лайнерам заходити до свого порту.

Інша тенденція полягає в тому, що міста заохочують розсіювання туристів, обмежуючи можливості для проживання в готелях та оренди квартир у центрі.

«Туристи, які мешкають у паризькому передмісті, можуть принаймні поснідати і повечеряти поблизу, що сприяє розвитку місцевої економіки. Вони можуть натрапити на незвідані «коштовності»: багато цікавих місць міста все ще залишаються маловідвідуваними», – пише видання.

Але більшість мандрівників традиційно бажають побачити must see пам’ятки.

“Де б ви їх не розмістили, вони знайдуть дорогу в Лувр”, – іронізує автор.

І проблема може посилюватися: більше місць для розміщення туристів на околицях – більше туристів.

Амстердам бореться з чоловіками, які бажають провести “гарячу ніч”

Є радикальніше рішення надмірного туризму: часткова відмова приймати мандрівників.

Позбутися свого застарілого іміджу хоче, наприклад, Амстердам. У кварталі червоних ліхтарів, де прохідність окремих зон понад 900 тис. пішоходів на тиждень, влада закрила сотні вікон секс-працівників та встановила більш ранній час закінчення роботи кафе та громадських будинків. У центрі міста заборонили курити марихуану на свіжому повітрі.

Сприяють зниженню кількості туристів в Амстердамі та дії влади країни. Наприклад, обмеження кількості коротких рейсів до аеропорту Схіпхол. Держава навіть виходить із бізнесу з просування туризму. Офіційний міжнародний логотип Нідерландів у 2019 році змінили, щоб він не зображував тюльпан та менше асоціювався із традиційним туристичним символом.

Будь-хто, хто сумнівається у бажанні Амстердама змінитись, має ознайомитися з новою міською рекламною кампанією «Тримайся подалі», спочатку націленою на молодих британських чоловіків, які приїжджали до міста з єдиною метою – провести «гарячу ніч».

Кампанія «Тримайся подалі» лише перша в історії таких у туристичному маркетингу, вважають у Financial Times.