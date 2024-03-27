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У США під час зльоту у літака відвалилася панель двигуна

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США під час зльоту у літака відвалилася панель двигуна

Рейс DL56 авіакомпанії Delta Air Lines, що прямував із Солт-Лейк-Сіті до Амстердама, зіткнувся з незвичайною ситуацією. Літак Airbus A330neo був змушений повернутися у вихідний пункт через зникнення однієї з панелей двигуна.

Як повідомляє AviationSource, літак, який виконував рейс, є відносно новим Airbus A330-900neo, який було прийнято у флот Delta Air Lines у лютому 2020 року. Середній вік літаків цієї моделі у компанії складає всього 2,4 року, і всі 27 літаків активно експлуатуються.

Рейс DL56 вилетів із Солт-Лейк-Сіті о 16:45 за місцевим часом і мав слідувати до Амстердама, але після досягнення кордону з Північною Дакотою було ухвалено рішення про повернення. Незважаючи на серйозність інциденту, екіпаж не оголошував надзвичайного стану.

Через дві години та сорок дев’ять хвилин після зльоту рейс DL56 благополучно приземлився в аеропорту відправлення. За даними The Aviation Herald, панель пілона від’єдналася від літака під час зльоту.

Після інциденту літак N405DX не здійснював інших рейсів, а пасажирів рейсу до Амстердама було затримано на 24 години. В даний час невідомо, скільки часу знадобиться на заміну панелі пілона, але авіакомпанія зацікавлена в тому, щоб ремонт був виконаний максимально швидко та безпечно.

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