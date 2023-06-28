Турист надряпав на стіні Колізею ім’я дівчини – йому загрожує в’язниця

Туриста спіймали за “романтичною провиною”: молодик ключами вигравіював ім’я своєї дівчини на одній зі стін Колізею.

Відео опублікувало видання Metro. Незважаючи на те, що ситуація можна виправити, порушнику загрожує великий штраф або навіть тюремне ув’язнення.

На кадрах видно, як чоловік явно туристичного вигляду у шортах та футболці з рюкзаком пише ключами “Хейлі” на стінах стародавньої будівлі віком 1937 років. Коли інший турист, який знімав його на камеру, повертається до чоловіка, він дивиться в камеру та посміхається, продовжуючи “шляхетну” справу.

Користувачі поспішили засудити чоловіка, назвавши його “цапом” і попросивши людей відправити відео до поліції, щоб його заарештували. Якщо “митця” спіймають, йому загрожує величезний штраф розміром понад 18 тисяч євро, а також потенційно до року позбавлення волі.

На жаль, такі інциденти не рідкість у Колізеї. Несанкціоновані гравюри на давній споруді періодично з’являються, завдаючи йому значної шкоди. У більшості європейських країн, включаючи Італію, пошкодження чи псування твору чи пам’ятника культури вважається кримінальним злочином, караним штрафом або навіть ув’язненням. У 2020 році Рада міністрів Італії запровадила штрафи у розмірі від 20 тисяч до 60 тисяч євро, а також кримінальне покарання для тих, хто “знищує, розтрачує, псує чи незаконно використовує усі або частину культурних цінностей”, – повідомляє джерело.

Даріус Арья, археолог із Риму, розповів журналістам, що такі величезні штрафи запроваджено як потужний сигнал для потенційних вандалів.

“Це надзвичайно висока плата. Вона ніби каже: “Ми цього не потерпимо”. Влада змушена підвищувати ставку як форму захисту”, – зазначив експерт.

Втім, графіті зовсім не новина для стародавніх стін Колізею: ще давні римляни малювали тут сцени з арени та знаменитих гладіаторів. У 2013 році під час реставраційних робіт на проході амфітеатру було виявлено графіті, залишені самими гладіаторами, а також малюнки 1600-х років. Також з’ясувалося, що кілька людей написали свої імена на стінах у 1940-х роках.