Всі розділи
ГоловнаНідерландиВ Амстердамі випустили онлайн-тест для відсіву туристів, які порушують спокій міста
НідерландиТуризм

В Амстердамі випустили онлайн-тест для відсіву туристів, які порушують спокій міста

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
В Амстердамі випустили онлайн-тест для відсіву туристів, які порушують спокій міста
Photo by Matheus Frade on Unsplash

Мерія міста сподівається, що тест допоможе зменшити кількість відвідувачів, які шукають галасливі вечірки та заборонені речовини.

Тест включає питання про бажання вживати наркотики і відвідувати район Червоних ліхтарів, наприклад: “Вам хотілося б погуляти по місту з косяком в руці?”, “Хотілося б купити кокаїн?”, “Чи збираєтеся ви на екскурсію в квартал Червоних ліхтарів з секс-працівницями?”

Позитивна відповідь призведе до повідомлення про заборону таких дій на кшталт: “Тепер це заборонено” або “Нам шкода, але більше такої можливості немає”.

Це один із заходів, вжитих містом для боротьби з туристами, які приїжджають не за культурним відпочинком, а у пошуках розваг з алкоголем та наркотиками, які створюють шум уночі, забруднюють вулиці та поводяться неналежно.

Для покращення цієї ситуації в грудні 2023 року вже було вжито низку заходів, включаючи обмеження короткострокової оренди житла та заборону відкриття нових сувенірних магазинів у центрі Амстердама.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У США під час зльоту у літака відвалилася панель двигуна

США
Рейс DL56 авіакомпанії Delta Air Lines, що прямував із...

Складено рейтинг найкращих міст світу

Велика Британія
Експерти компанії Resonance опублікували новий рейтинг найкращих міст світу. За...

Складено рейтинг найщасливіших міст світу

Австралія
Найщасливіші міста світу визначила британська компанія Institute for Quality...

В Амстердамі пропонують дозволити кокаїн

Туризм
Мер Амстердама Фемке Халсема заявила, що продаж та вживання...

Щоб вигнати туристів в Амстердамі вирішено перенести квартал червоних ліхтарів.

Нідерланди
У пошуках вирішення проблеми активності п'яних туристів, злочинців і...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму