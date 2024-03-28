В Амстердамі випустили онлайн-тест для відсіву туристів, які порушують спокій міста

Мерія міста сподівається, що тест допоможе зменшити кількість відвідувачів, які шукають галасливі вечірки та заборонені речовини.

Тест включає питання про бажання вживати наркотики і відвідувати район Червоних ліхтарів, наприклад: “Вам хотілося б погуляти по місту з косяком в руці?”, “Хотілося б купити кокаїн?”, “Чи збираєтеся ви на екскурсію в квартал Червоних ліхтарів з секс-працівницями?”

Позитивна відповідь призведе до повідомлення про заборону таких дій на кшталт: “Тепер це заборонено” або “Нам шкода, але більше такої можливості немає”.

Це один із заходів, вжитих містом для боротьби з туристами, які приїжджають не за культурним відпочинком, а у пошуках розваг з алкоголем та наркотиками, які створюють шум уночі, забруднюють вулиці та поводяться неналежно.

Для покращення цієї ситуації в грудні 2023 року вже було вжито низку заходів, включаючи обмеження короткострокової оренди житла та заборону відкриття нових сувенірних магазинів у центрі Амстердама.