Європа відкладає платну реєстрацію в’їзду до країн ЄС до листопада 2023 року

Європейський Союз відклав введення своєї нової системи надання дозволів на поїздки до листопада 2023 року. У рамках цієї схеми туристам, які проживають за межами ЄС, доведеться зареєструватися та сплатити збір у розмірі 7 євро.

Спочатку планувалося, що Європейську систему інформації та авторизації поїздок (ETIAS) буде впроваджено у 2021 році, потім її перенесли на травень 2023 року. Однак у нещодавньому звіті Європейської комісії заявлено новий термін старту програми – листопад 2023 року.

Коли про це було вперше оголошено у 2019 році, у повідомленнях по всьому світу нова система називалася візою. Європейська комісія поспішила уточнити, що це не так. Понад 60 країн світу мають безвізовий доступ до Європейського Союзу, і він не зміниться. Проте жителі цих країн, включаючи США, Велику Британію, Канаду, Бразилію, Австралію, Ізраїль, Сінгапур, Мексику та інші, мають зареєструватися для в’їзду до ЄС за схемою ETIAS з листопада наступного року та заплатити 7 євро.

Ще одне важливе роз’яснення: мешканці країн, яким для в’їзду до країн ЄС потрібна короткострокова віза, звільняються від нової схеми.

Як подати заявку на отримання ETIAS?

Мандрівники повинні подати заяву онлайн через ETIAS, використовуючи свій паспорт та відповівши на запитання, включаючи інформацію про попередні судимості, про присутність у зонах конфліктів та будь-які факти депортації з Європи.

Дозвіл коштуватиме 7 євро і, за оцінками розробників, 95% заявників отримають позитивну відповідь протягом кількох хвилин. З заявок, що залишилися, 3–4% може знадобитися трохи більше часу для обробки, тоді як лише 1–2% будуть направлені на більш тривалий розгляд вручну з можливістю відмови. Документ буде дійсним протягом трьох років.

Хто перевірятиме наявність ETIAS?

Авіакомпанії, пороми, залізничні та автобусні компанії будуть зобов’язані перевіряти паспорти та дозвіл ETIAS перед посадкою. Вам буде відмовлено у в’їзді, якщо ви прийдете на прикордонний контроль без отримання дозволу.

Ще одна тонкість. ETIAS знадобляться не для кожної країни ЄС. В даний час Ірландія, Румунія, Болгарія, Кіпр і Хорватія не входять до Шенгенської зони, тому для поїздок до цих європейських країн ETIAS не потрібно.

Він знадобиться для в’їзду до Австрії, Бельгії, Угорщини, Німеччини, Греції, Данії, Ісландії, Іспанії, Італії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, , Швецію, Швейцарію та Естонію.

Які терміни дії ETIAS?

ETIAS діє протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорт.

Протягом цього часу мандрівники можуть використовувати його для необмеженої кількості в’їздів до європейських країн Шенгенської зони.