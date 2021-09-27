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Чи збільшить “Газпром” постачання природного газу до Європи і за якою ціною

Гліб Парфененко
Чи збільшить

“Газпром” знаходиться в повній готовності експортувати більше природного газу в Європу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Кремля і прес-секретаря президента Володимира Путіна – Дмитра Пєскова. У той же час він підкреслив, що Росія вважає “пропагандою зі знаком мінус” вимогу США до “Газпрому” збільшити прокачку газу через Україну. Що стосується ціни, то вона була ринковою і залишиться такою.

Після того як ціни на газ в Європі побили всі можливі максимуми і виросли в цьому році більш ніж на 250%, Європейський Союз звинуватив гіганта “Газпром” в тому, що він навмисно не збільшує поставки на Старий континент і маніпулює ринком. У Німеччині кандидат на пост канцлера від партії “зелених” Анна Бурбок різко розкритикувала Росію і, зокрема, президента Путіна, зв’язавши значне зростання цін на газ з проектом “Північний потік-2”.

В останні тижні ми все частіше чуємо від Брюсселя, що Москва прагне посилити політичний тиск, щоб швидше отримати всі дозволи на спірний трубопровід і ввести його в експлуатацію. У той же час, офіційна позиція більшості країн-членів ЄС полягає в тому, що немає ніяких підстав звинувачувати Росію в підвищенні цін на газ на Старому континенті.

Тим часом адміністрація США оголосила про намір разом зі своїми європейськими партнерами уважно стежити за випадками можливого маніпулювання цінами на газ, що поставляється в Європу.

“Зростання цін на газ викликає серйозні побоювання і питання щодо надійності існуючих поставок і енергетичної безпеки Європи”, – сказала Дженніфер Гренхолм, міністр енергетики.

Кремль уточнює, що газова компанія виконує всі свої зобов’язання за європейськими контрактами і навіть задовольняє всі запити на додаткові поставки. Тобто, всі інші твердження – це пропаганда, яка не має нічого спільного з реальністю.

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