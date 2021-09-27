Увеличит ли «Газпром» поставки природного газа в Европу и по какой цене?

«Газпром» находится в полной готовности экспортировать больше природного газа в Европу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Кремля и пресс-секретаря президента Владимира Путина — Дмитрия Пескова. В то же время он подчеркнул, что Россия считает «пропагандой со знаком минус» требование США к «Газпрому» увеличить прокачку газа через Украину. Что касается цены, то она была рыночной и останется таковой.

После того как цены на газ в Европе побили все возможные максимумы и выросли в этом году более чем на 250%, Европейский Союз обвинил гиганта «Газпром» в том, что он намеренно не увеличивает поставки на Старый континент и манипулирует рынком. В Германии кандидат на пост канцлера от партии «зеленых» Анна Бурбок резко раскритиковала Россию и, в частности, президента Путина, связав значительный рост цен на газ с проектом «Северный поток-2».

В последние недели мы все чаще слышим от Брюсселя, что Москва стремится усилить политическое давление, чтобы быстрее получить все оставшиеся разрешения на спорный трубопровод и ввести его в эксплуатацию. В то же время, официальная позиция большинства стран-членов ЕС заключается в том, что нет никаких оснований винить Россию в повышении цен на газ на Старом континенте.

Тем временем администрация США объявила о намерении вместе со своими европейскими партнерами внимательно следить за случаями возможного манипулирования ценами на газ, поставляемый в Европу.

«Рост цен на газ вызывает серьезные опасения и вопросы относительно надежности существующих поставок и энергетической безопасности Европы», — сказала Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики.

Кремль уточняет, что газовая компания выполняет все свои обязательства по европейским контрактам и даже удовлетворяет все запросы на дополнительные поставки. То есть, все остальные утверждения — это пропаганда, не имеющая ничего общего с реальностью.