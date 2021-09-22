Американська компанія буде поставляти в ЄС ліки від COVID-19

Європейська комісія підписала контракт з американською фармацевтичною компанією Eli Lilly на поставку препарату для лікування пацієнтів з коронавірусом, повідомила прес-служба ЄК.

Препарат являє собою комбінацію двох моноклональних антитіл для лікування пацієнтів, які не потребують кисневого лікування, але мають високий ризик важкого перебігу COVID-19.

Препарат входив в перший портфель з п’яти перспективних терапевтичних засобів, оголошених Комісією в червні в рамках стратегії лікування COVID-19.

В даний час препарат проходить процес затвердження Європейським агентством з лікарських засобів. 18 держав-членів підписалися під спільною закупівлею більше 220 000 терапевтичних доз препарату.

Крім Eli Lilly, ЄК вже підписала контракти на поставку препаратів проти коронавірусу з виробниками Roche (Швейцарія) і GlaxoSmithKline (Великобританія).

Тим часом, комісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакіді заявила, що більше 73 відсотків дорослого населення в країнах спільноти повністю вакциновані. Однак вона попередила, що вакцини не можуть бути єдиним засобом боротьби з коронавірусом і що необхідно продовжувати роботу щодо забезпечення лікування, повідомляє БНР.