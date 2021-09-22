Американская компания будет поставлять в ЕС лекарства от COVID-19

Европейская комиссия подписала контракт с американской фармацевтической компанией Eli Lilly на поставку препарата для лечения пациентов с коронавируса, сообщила пресс-служба ЕК.

Препарат представляет собой комбинацию двух моноклональных антител для лечения пациентов, которые не требуют кислородного лечения, но имеют высокий риск тяжелого течения COVID-19.

Препарат входил в первый портфель из пяти перспективных терапевтических средств, объявленных Комиссией в июне в рамках стратегии лечения COVID-19.

В настоящее время препарат проходит процесс утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам. 18 государств-членов подписались под общей закупкой более 220 000 терапевтических дозах.

Кроме Eli Lilly, ЕК уже подписала контракты на поставку препаратов против коронавируса с производителями Roche (Швейцария) и GlaxoSmithKline (Великобритания).

Между тем, комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди заявила, что более 73 процентов взрослого населения в сообщества полностью вакцинированы. Однако она предупредила, что вакцины не могут быть единственным средством борьбы с коронавирусом и что необходимо продолжать работу по обеспечению лечения, сообщает БНР.