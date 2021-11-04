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Єгипет братиме з молодят по 2500 гривень за фотосесію

Гліб Парфененко
Єгипет братиме з молодят по 2500 гривень за фотосесію

Єдину ціну на сеанси весільних фотосесій біля археологічних пам’яток Єгипту – таких як Великі Піраміди або Карнакові храми – встановило Міністерство туризму та старожитностей країни. Ціна, схвалена «компетентною владою», склала 1500 єгипетських фунтів на годину, це близько $95 або трохи менше 2500 гривень за поточним курсом.

Рішення набуло чинності з початку листопада. Відповідний указ, який регулює роботу додаткових поїздок для всіх типів туристів, які прибувають через туристичні компанії або індивідуально, видав міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

Цією постановою внесено зміни до рішення, прийнятого у 2014 році щодо дозволу на проїзд туристичних груп. Як вважає туристична влада Єгипту, це допоможе «створити жорсткіший і чіткіший механізм для організації цих поїздок для забезпечення прав туристичних компаній та організації туристичної роботи».

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