Експерти розповіли про сім пірамід у Єгипті, які зазвичай пропускають туристи

Великі піраміди на плато Гіза входять до списку найбільш відвідуваних об’єктів у Єгипті. Однак у цій арабській країні археологи нарахували понад 110 пірамід у різному ступені безпеки. Розповідаємо про сім найцікавіших із них, які залишаються в тіні більш відомих «побратимів».

Ступінчаста піраміда

Піраміда Джосера, більш відома як ступінчаста, знаходиться в Саккарі, за 30 км від Каїра. Саме ця піраміда висотою 62,5 метра офіційно визнана найдавнішою з тих, що збереглися в Єгипті. Вона була побудована на початку Третьої династії, за правління короля Неджеріхета, відомого як Джосер, близько 2667 року до нашої ери.

Піраміда складається з шести ярусів, що надає їй характерного східчастого вигляду. Шість ступенів, за припущенням істориків, символізують шлях, яким фараон йде в потойбічний світ.

Піраміда Унаса

Напівзруйнована піраміда фараона П’ятої династії Унаса розташована між двома похоронними комплексами Джосера та Сехемхета. Це найменша з усіх пірамід Стародавнього царства (початкова висота всього 43 м). Для порівняння: висота Великої піраміди Гізи, або піраміди Хеопса, становить 140 м.

Незважаючи на скромні розміри, піраміда Унаса займає важливе місце в історії Стародавнього Єгипту. На стінах її похоронної камери накреслено найраніші з відомих похоронних текстів, які називають «Текстами пірамід». Ці письмена служили путівниками в потойбічне життя для померлого фараона.

Ламана піраміда

Вигнута або ламана піраміда в Дахшурі – перша з трьох пірамід, побудованих на замовлення фараона Снофру, першого правителя Четвертої династії. Свою назву піраміда неправильної форми отримала за характерний злам граней на 47-метровій висоті.

Зазвичай ступінчасті піраміди мали похилі грані від 72 до 78 градусів, але цей об’єкт спочатку зводився під кутом 55 градусів: каміння укладали з нахилом усередину за традиційним методом. Однак щось пішло не так, і кладка стала горизонтальною. Як виявилося, це лише посилило навантаження на конструкцію та послабило її стійкість. Тому градус нахилу довелося зменшити ще більше: із 55 до 43.

Ще одна особливість піраміди – археологи не наші у ній слідів присутності саркофага, хоча ім’я фараона написано на стінах похоронної камери всередині споруди.

Червона чи рожева піраміда

Червона чи рожева піраміда є третьою за висотою пірамідою Єгипту (104 м). На момент свого будівництва на початку 26 століття до нашої ери вона була найвищою спорудою Землі.

Також червона піраміда, що отримала назву через червонувато-іржавий відтінок каміння, вважається першою у світі успішною спробою будівництва «справжньої» рівнобедреної піраміди, оскільки має правильну стереометричну пірамідальну форму.

Піраміда у Медумі

Піраміда в Медумі розташована по дорозі в Файюм, приблизно за 100 км на південь від Каїра. Піраміда спочатку була побудована у ступінчастому стилі з 7 рядів. Її висота становила 65 м. Але пізніше вона була перебудована фараоном Снофру в «справжню» піраміду: до неї додали восьму сходинку і зробили сторони гладкими.

Згодом її важке зовнішнє облицювання сповзло вниз, стіни зруйнувалися, залишивши квадратне триступінчасте ядро на горі піску та каміння. Зараз видно лише найвищі три рівні піраміди, які виступають із піску.

Абусирські піраміди

Приблизно за 4,5 км на південь від Гізи, у стародавньому районі Абусир знаходяться піраміди фараонів П’ятої династії. Правителі П’ятої династії обрали цю місцевість, тому що плато Гіза вже було зайняте пірамідами.

Абусирські піраміди не такі величні (найвища заввишки 51 м), як їхні «побратими» в Гізі: багато споруд обсипалися згодом, як це сталося з пірамідами двох царів Неферефри та Неферіркара. Одна з причин – недовговічні будівельні матеріали. Якщо для пірамід у Гізі привозили міцний вапняк, то в Абусірі частково використовували цеглу-сирець.

Чорна піраміда

Чорна піраміда в Дахшурі заввишки 75 м побудована під час Середнього царства для фараона Аменемхета III. Сучасну назву отримала через чорний щебінь, що утворює пагорб, на якому височить. Чорна піраміда була першою гробницею, що призначалася одночасно як для фараона, так і для його дружини.

У давнину піраміда мала назву «Аменемхет могутній», що згодом набуло іронічного відтінку, оскільки незабаром після спорудження споруда почала руйнуватися.