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Туристка відвідала Єгипет для відпочинку свої мрії, але це виявилося найгіршою поїздкою в її житті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристка відвідала Єгипет для відпочинку свої мрії, але це виявилося найгіршою поїздкою в її житті

“Я поїхала до Єгипту для відпочинку своєї мрії, але це виявилося найгіршою поїздкою в моєму житті”, – заявила у своєму блозі в TikTok туристка, яка вирішила провести тиждень у північно-східній Африці, відвідуючи Великі піраміди Гізи та інші історичні пам’ятки. Поїздка до Єгипту, за її словами, виявилася дуже некомфортною. Основна причина, як розповідає видання Daily Mail, цитуючи туристку – «агресивні шахраї», які ховаються скрізь і завжди готові позбавити туристів їхніх грошей.

«Шахрайство тут велика проблема, і я навіть не знала, наскільки вона велика, коли я вперше приїхала», — заявила туристка. За її словами, заплатити за щось туристів просили скрізь, куди б вони не пішли. «Це шалено. Це виснажливо. Це небезпечно врешті-решт. Якщо бути до кінця чесною, я ніде не почувала себе тут у безпеці», – поскаржилася туристка.

Зокрема, за її словами, нікому не можна дозволяти вас сфотографувати, і не можна нічого брати в руки, особливо якщо вам це наполегливо намагаються вручити, за це обов’язково вимагатимуть гроші. Також шахраї намагаються завести туристів у якісь цікаві місця зазвичай через магазини і небезкоштовно.

«Якщо у вас є хороший гід, він охоронятиме вас від частини цих небезпек… Але по правді я не відчувала себе у безпеці навіть коли він був поряд зі мною», – додала туристка.

Також вона вкрай не радить їхати до Єгипту самим, особливо якщо ви жінка. “Коли справа стосується чоловіків, вони дивляться на тебе, і це навіть не звичайний погляд, це один із тих справді незручних поглядів, коли вони ніколи не відводять від тебе очей”, – сказала вона.

Ще одним приводом для занепокоєння став багаж: “Ми їздили на приватних водіях і щоразу, коли ми висаджувалися на об’єкті екскурсії, я думала, що я бачу свої сумки востаннє”, – заявила вона.

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