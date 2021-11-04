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Египет будет брать с молодоженов по 2500 гривен за фотосессию

Глеб Парфененко
Єгипет братиме з молодят по 2500 гривень за фотосесію
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Единственную цену на сеансы свадебных фотосессий возле археологических памятников Египта – таких как Великие Пирамиды или Карнаковы храмы – установило Министерство туризма и древностей страны. Цена, одобренная «компетентными властями», составила 1500 египетских фунтов в час, это около $95 или чуть меньше 2500 гривен по текущему курсу.

Решение вступило в силу с начала ноября. Соответствующий указ, регулирующий работу дополнительных поездок для всех типов туристов, прибывающих через туристические компании или индивидуально, издал министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

Этим постановлением внесены изменения в решение, принятое в 2014 году по разрешению на проезд туристических групп. Как считают туристические власти Египта, это поможет «создать более жесткий и более четкий механизм для организации этих поездок для обеспечения прав туристических компаний и организации туристической работы».

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