Влада Єгипту вирішила “відремонтувати” одну з пірамід Гізи спровокувавши скандал

Влада Єгипту вирішила відреставрувати одну з головних пірамід у Гізі, чим викликала обурення вчених у всьому світі. Як повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, чиновники хочуть реконструювати початковий вигляд піраміди фараона Мікеріна (Менкаура) — найпізнішої з трьох головних пірамід Гізи.

Спочатку піраміда приблизно на третину своєї висоти була фанерована червоним асуанським гранітом. Однак з часом більше половини облицювання зникло. У рамках проекту реконструкції, який Єгипет хоче реалізувати спільно з Японією за три роки, планує відновити гранітне облицювання, використовуючи блоки, що лежать біля підніжжя піраміди. Вважається, що вони і є та сама зникла облицювання, імовірно впала і лежати біля підніжжя.

Однак у соцмережах проект єгипетської влади зустріли не так однозначно. Під роликами, де показаний процес підготовки до реконструкції, користувачі залишали обурені коментарі та пропонували заодно “випрямити Пізанську вежу” та поклеїти шпалери на піраміди.

Проти реконструкції виступили багато вчених. Археолог та єгиптолог з Арабської академії науки, технологій та морського транспорту Моніка Ханна назвала проект “абсолютно ненауковим”. Вона зокрема зазначила, що більшість блоків, що лежать навколо піраміди, не були оброблені, тобто стародавні єгиптяни при будівництві піраміди не використовували саме це каміння для облицювання.

“Тому будь-яка спроба обробити блоки навколо піраміди є кричущим втручанням у роботу древніх єгиптян, які ще мали завершити цю піраміду”, – написала Ханна.

Проти реконструкції також виступив доцент кафедри реставрації та консервації старожитностей Університету науки та технологій у Гізі Ібрагім Мохамед Бадр, висловивши побоювання, що у результаті на піраміду встановлять блоки, які не мають до неї жодного стосунку. А професор єгипетського мистецтва та архітектури у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Кетлін Куні зазначила, що свого часу фасад піраміди так і залишився незавершеним, тому рішення навісити на піраміду облицювання – це дивна спроба “змінити минуле”.

Газета The Washington Post зазначила, що піраміди Гізи внесені до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, тому просто так змінювати їхній вигляд не можна. За даними видання “Аль-Манасса”, зараз єгипетська влада призупинила роботи, щоб спеціальна комісія оцінила здійсненність проекту.