У Єгипті наступного літа облаштують зону пірамід

У Єгипті обіцяють завершити благоустрій археологічної зони у районі пірамід Гізи у другому кварталі 2024 року. Про це заявив єгипетський міністр туризму Ахмед Ісса.

В результаті центральним входом стануть ворота з боку дороги до Ель-Файюму. Туристи переміщатимуться археологічною зоною на електробусах, які запустять спеціальними доріжками. На маршруті, що стартує від візит-центру, заплановано сім зупинок.

Кожну зупинку оснастять кондиціонерами, WI-FI та зарядками для телефонів. При цьому збережуть туристичні послуги, наприклад, катання на конях і верблюдах, — для цієї мети виділять окремий простір.

Нагадаємо, благоустрій території навколо пірамід проводиться напередодні відкриття Великого Єгипетського музею, яке заплановано на 2024 рік.