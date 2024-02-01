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У Єгипті розпочалася реконструкція піраміди Мікеріна

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті розпочалася реконструкція піраміди Мікеріна

У Єгипті почалася реконструкція піраміди Мікеріна — найпівденнішої, найнижчої та найпізнішої з трьох пірамід у Гізі.

Відомо, що піраміда Мікеріна спочатку була фанерована гранітом, але згодом втратила це покриття. Метою реконструкції стало повернення конструкції її оригінального вигляду.

Проєкт відновлення стародавньої пам’ятки, розрахований на три роки, вже викликав масу критики серед місцевих жителів, туристів та експертів, які назвали ідею облицювання піраміди гранітними плитами недоречною, неможливою та абсурдною.

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