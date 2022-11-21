Все заради «лайків»: туристка в Єгипті публічно роздяглася догола для фотосесії у Сфінкса

Єгипетська влада розпочала розслідування скандального інциденту: дівчина, що розмовляє російською, оголилася на тлі місцевих визначних пам’яток у відвертому відео.

Ролик, який обурив єгиптян, був опублікований на сайті PornTraveling ще у 2014 році, але привернув значну увагу лише після публікації скріншотів місцевою газетою Al Masry Al Youm.

Головна героїня скаржиться на нудьгу, після чого поступово роздягається і у фіналі займається сексом із фотографом прямо біля Сфінкса, пише Daily Mail. Єгипетські інтернет-користувачі зазначили, що відео знято на службовій території долини Гіза, куди заборонено прохід для звичайних туристів.

У місцевому міністерстві у справах старовин заявили, що після того, як якийсь адвокат подав скаргу на начальника поліції Гізи, який, за його словами, знехтував своїми обов’язками – а саме допустив зйомки «фільму для дорослих» на тлі пірамід, на даному туристичному об’єкті встановлено нові камери спостереження.