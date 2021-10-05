Влада Єгипту назвала дати максимального туристичного потоку

Ельхам Ель-Заят, колишній голова Єгипетської федерації туризму (ETF), очікує, що туристичний потік до Єгипту відновиться до осені 2022 року, а саме в жовтні, і досягне свого піку в 2023 і 2024 роках.

Він додав, що в секторі спостерігається поступове поліпшення, попросивши зацікавлені сторони проявити терпіння.

“До 2024 року, я думаю, бізнес, туризм і конференції повернуться”, – сказав Ель-Заят в інтерв’ю Daily News Egypt.

Він пояснив, що відновлення залежить від класифікації Єгипту країнами-експортерами туризму з точки зору рівня поширення коронавіруса, оскільки деякі країни поміщають Єгипет в “червону зону”, інші – в помаранчеву і т.д.

“В даний час в Єгипті спостерігається низький трафік з США і Канади. Деякі бразильці відвідали Луксор, Асуан і Каїр, що є хорошим знаком, так як їх доходи набагато вище, ніж на традиційних ринках, тому ми сподіваємося, що це продовжиться”, – додав він.

Якщо ця тенденція збережеться, Ель-Заят прогнозує, що 2023-2024 роки стануть видатним періодом за умови стабілізації рівня COVID-19. Він зазначив, що 92% відвідувачів Єгипту подорожують по повітрю, тому Єгипет очікує високого туристичного потоку, коли авіакомпанії відновлять нормальну роботу.

Міжнародні польоти у всіх єгипетських аеропортах по всій країні були припинені 19 березня 2020 року в рамках зусиль уряду щодо стримування поширення пандемії COVID-19.

В’їзні рейси поновилися тільки 1 липня 2020 року в три провінції на першому етапі, а саме на Червоне море, Південний Синай і Матрух. Туристична діяльність в Луксорі і Асуані відновилася на початку вересня 2021 року, а плавучим готелям дозволили відновити роботу в жовтні.

Зацікавлені сторони з оптимізмом дивляться на зиму

Ехаб Абдель Ааль, скарбник Асоціації культурного туризму, висловив оптимізм з приводу того, що взимку на всіх туристичних напрямках в Єгипті будуть спостерігатися поліпшення.

Він сказав, що показники заповнюваності готелів в Єгипті в поточний період були дуже хорошими, тому його очікування на зиму дуже позитивні.

Він зазначив, що при поступовому поверненні авіації туризм в Єгипті відновиться на 70% від рівня, що існував до вірусу COVID-19, до жовтня 2021 року, якщо не з’являться нові різновиди вірусу. Він додав, що рівень заповнюваності повернеться до норми до 2022 року.

Мохамед Осман, глава Комітету з просування культурного туризму в Луксорі, сказав, що ряд показників говорить про те, що наступна зима буде дуже хорошою щодо туристичного потоку, особливо після завершення реставрації Карнакського храму і відновлення роботи Рамс-роуд, яка є однією з найбільш важливих пам’яток, які можна використовувати для маркетингу туризму.

Раніше Халед Ель-Анані, міністр туризму і старожитностей, оголосив, що до кінця року Єгипет знову відкриє 2700-метрову Авеню Сфінксів, дорогу, що сполучає Карнакський і Луксорський храми, в східному Луксорі.

Вакцинація – ключ до одужання

Що стосується процедур, які уряд повинен вжити для прискорення відновлення, Абдель Ааль запропонував уряду прискорити вакцинацію працівників туристичного сектора по всій країні. Уряд також має роз’яснити світу заходи охорони здоров’я, які будуть прийняті в разі зараження іноземного туриста, оскільки це допоможе Єгипту вийти з “червоної зони”.

На початку червня Єгипет оголосив про вакцинацію проти COVID-19 всіх працівників туристичного сектора в провінціях Червоне море і Південний Синай, оскільки готелі і курорти готуються до безпечного повернення відпочиваючих цього літа. Крім того, в кінці вересня були вакциновані все працівники туристичного сектора в різних туристичних містах. В даний час уряд працює над вакцинацією інших працівників туристичного сектора по всій країні.

Всі працівники туристичних установ, включаючи готелі, курорти, кафе, ресторани і базари, а також туристичного транспорту на Червоному морі, Південному Синаї, в Луксорі і Асуані отримали вакцину COVID-19.