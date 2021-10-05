Туристический поток в Египет восстановится к осени 2022 года, а пик придется на следующие 2 года

Эльхами Эль-Заят, бывший председатель Египетской федерации туризма (ETF), ожидает, что туристический поток в Египет восстановится к осени 2022 года, а именно в октябре, и достигнет своего пика в 2023 и 2024 годах.

Он добавил, что в секторе наблюдается постепенное улучшение, попросив заинтересованные стороны проявить терпение.

«К 2024 году, я думаю, бизнес, туризм и конференции вернутся», — сказал Эль-Заят в интервью Daily News Egypt.

Он пояснил, что восстановление зависит от классификации Египта странами-экспортерами туризма с точки зрения уровня распространения коронавируса, поскольку некоторые страны помещают Египет в «красную зону», другие — в оранжевую и т.д.

«В настоящее время в Египте наблюдается низкий трафик из США и Канады. Некоторые бразильцы посетили Луксор, Асуан и Каир, что является хорошим знаком, так как их доходы намного выше, чем на традиционных рынках, поэтому мы надеемся, что это продолжится», — добавил он.

Если эта тенденция сохранится, Эль-Заят прогнозирует, что 2023-2024 годы станут выдающимся периодом при условии стабилизации уровня COVID-19. Он отметил, что 92% посетителей Египта путешествуют по воздуху, поэтому Египет ожидает высокого туристического потока, когда авиакомпании возобновят нормальную работу.

Международные полеты во всех египетских аэропортах по всей стране были приостановлены 19 марта 2020 года в рамках усилий правительства по сдерживанию распространения пандемии COVID-19.

Въездные рейсы возобновились только 1 июля 2020 года в три провинции на первом этапе, а именно на Красное море, Южный Синай и Матрух. Туристическая деятельность в Луксоре и Асуане возобновилась в начале сентября 2021 года, а плавучим отелям разрешили возобновить работу в октябре.

Заинтересованные стороны с оптимизмом смотрят на зиму

Эхаб Абдель Ааль, казначей Ассоциации культурного туризма, выразил оптимизм по поводу того, что зимой на всех туристических направлениях в Египте будут наблюдаться улучшения.

Он сказал, что показатели заполняемости отелей в Египте в текущий период были очень хорошими, поэтому его ожидания на зиму очень позитивные.

Он отметил, что при постепенном возвращении авиации туризм в Египте восстановится на 70% от уровня, существовавшего до вируса COVID-19, к октябрю 2021 года, если не появятся новые разновидности вируса. Он добавил, что уровень заполняемости вернется к норме к 2022 году.

Мохамед Осман, глава Комитета по продвижению культурного туризма в Луксоре, сказал, что ряд показателей говорит о том, что следующая зима будет очень хорошей в отношении туристического потока, особенно после завершения реставрации Карнакского храма и возобновления работы Рамс-роуд, которая является одной из самых важных достопримечательностей, которые можно использовать для маркетинга туризма.

Ранее Халед Эль-Анани, министр туризма и древностей, объявил, что до конца года Египет вновь откроет 2700-метровую Авеню Сфинксов, дорогу, соединяющую Карнакский и Луксорский храмы, в восточном Луксоре.

Вакцинация — ключ к выздоровлению

Что касается процедур, которые правительство должно предпринять для ускорения восстановления, Абдель Ааль предложил правительству ускорить вакцинацию работников туристического сектора по всей стране. Правительство также должно разъяснить миру меры здравоохранения, которые будут приняты в случае заражения иностранного туриста, поскольку это поможет Египту выйти из «красной зоны».

В начале июня Египет объявил о вакцинации против COVID-19 всех работников туристического сектора в провинциях Красное море и Южный Синай, поскольку отели и курорты готовятся к безопасному возвращению отдыхающих этим летом. Кроме того, в конце сентября были вакцинированы все работники туристического сектора в различных туристических городах. В настоящее время правительство работает над вакцинацией остальных работников туристического сектора по всей стране.

Все работники туристических учреждений, включая отели, курорты, кафе, рестораны и базары, а также туристического транспорта на Красном море, Южном Синае, в Луксоре и Асуане получили вакцину COVID-19.