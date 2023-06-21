Влада Єгипту встановить супутникові датчики для стеження за акулами в туристичних зонах

Міністерство довкілля Єгипту встановить спеціальні датчики спостереження за акулами у Червоному морі, щоб убезпечити туристів та місцевих мешканців під час відпочинку на воді.

В даний час міністерство реалізує програму, спрямовану насамперед на захист людей від будь-якої небезпеки, пов’язаної з нападами акул, шляхом моніторингу та відстеження руху хижаків у Червоному морі. Для цього Єгипет імпортував 50 американських приладів стеження за морськими мешканцями, пише Sky News Arabia.

Як зазначається, пристрої були протестовані раніше та довели свою ефективність, у тому числі під час відстеження акул. Датчики будуть прикріплені до спин акул, що мешкають у Червоному морі і за допомогою супутника можна буде відстежувати не лише їхнє переміщення, а й зміну поведінки.

“Особливу увагу буде приділено великим акулам завбільшки трьох метрів, оскільки зазвичай саме такі схильні нападати на людину”, – пише Sky News Arabia.

8 червня у Хургаді російський громадянин загинув внаслідок нападу акули на пляжі Dream Beach. Після трагедії влада провінції Червоне море розпорядилася закрити всі пляжі Хургади на два дні. 9 червня спеціальна бригада спіймала акулу, яка напала на росіянина, хижака доставили до лабораторії для експертизи.