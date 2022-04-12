ГоловнаЄгипетУ єгипетському Марса-Аламі почався ренесанс туризму: на курорт полетіли літаки повні туристів
ЄгипетТуризм

У єгипетському Марса-Аламі почався ренесанс туризму: на курорт полетіли літаки повні туристів

Гліб Парфененко
У єгипетському Марса-Аламі почався ренесанс туризму: на курорт полетіли літаки повні туристів

До Єгипту повертаються європейські туристи. Чергові «переможні цифри» представив єгипетським ЗМІ міжнародний аеропорт курорту Марса-Алам, який у неділю прийняв рекордні 16 регулярних та чартерних рейсів згідно з оголошеним графіком роботи з різних аеропортів Європи. Практично в єгипетському Марса-Аламі, забутому туристами під час пандемії, почався ренесанс туризму.

Також читайте: Літаки прилітають повними: у Туреччині очікується рекордний туристичний потік

«Німеччина, Чехія та Польща очолили список країн, що експортують туризм до Марса-Аламу», – заявили в аеропорту.

Проте експерти зазначають, що загальна політична ситуація на курорти Єгипту вплине. «Потік туристів із України та Росії, за прогнозами, скоротиться на 35%», – заявив заступник голови комітету з туризму Американської торгової палати в Єгипті Моатаза Сідки.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяУкраїнаLifeStyleТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал