У єгипетському Марса-Аламі почався ренесанс туризму: на курорт полетіли літаки повні туристів

До Єгипту повертаються європейські туристи. Чергові «переможні цифри» представив єгипетським ЗМІ міжнародний аеропорт курорту Марса-Алам, який у неділю прийняв рекордні 16 регулярних та чартерних рейсів згідно з оголошеним графіком роботи з різних аеропортів Європи. Практично в єгипетському Марса-Аламі, забутому туристами під час пандемії, почався ренесанс туризму.

Також читайте: Літаки прилітають повними: у Туреччині очікується рекордний туристичний потік

«Німеччина, Чехія та Польща очолили список країн, що експортують туризм до Марса-Аламу», – заявили в аеропорту.

Проте експерти зазначають, що загальна політична ситуація на курорти Єгипту вплине. «Потік туристів із України та Росії, за прогнозами, скоротиться на 35%», – заявив заступник голови комітету з туризму Американської торгової палати в Єгипті Моатаза Сідки.