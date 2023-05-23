Літній відпочинок 2023 року для українців без російських туристів

Незважаючи на військову обстановку, українські діти все ще потребують оздоровлення та відпочинку на морі. Вибираючи іноземний курорт для відпочинку влітку 2023 року, багатьом українцям важливо, щоб на ньому були відсутні російські туристи.

Багато країн запровадили заборону на в’їзд для російських туристів, проте більшість пляжних напрямків залишаються доступними. TRAVEL РБК-Україна пропонує список курортів, де шанси зустріти громадян країни-агресора мінімальні.

Єгипет — курорти лише для європейців

Цього року російські туроператори планують запропонувати Єгипет як альтернативу Туреччині, де ціни зростатимуть. У планах запустити нові рейси до Шарм-ель-Шейху та Хургади.

Однак, за даними Cairo24, на двох курортах – Хургаді та Марса-Аламі – практично немає російських туристів. Їхнє місце посіли туристи з Польщі та Німеччини. Нещодавно Міжнародний аеропорт Марса-Алам прийняв близько 4000 туристів із 24 європейських рейсів лише 7 травня. Більшість рейсів були з Польщі (6), Чехії (5), Італії (6), Німеччини (3), Швейцарії (1) та Бельгії (1).

До речі, до початку війни Марса-Алам був одним із найпопулярніших курортів для українців, переважно завдяки відсутності російських туристів.

Туреччина – узбережжя, де російська мова рідше звучить

Знайти у Туреччині місце, де немає російських туристів, непросто. Країна докладає зусиль, щоб встановити чартерні рейси з Росії до своїх курортів. Найпопулярнішими російськими туристами залишаються курорти на середземноморському узбережжі провінції Анталія. Однак на узбережжі Егейського моря традиційно російські туристи менш зацікавлені. Вода в цій частині моря прохолодніша, дно кам’янисте, а спокійна атмосфера і мальовничі бухти приваблюють в основному європейців. Крім того, ціни на готелі тут на 1,5-2 рази вищі, ніж в Анталії. Тим не менш, влітку 2023 також плануються чартерні рейси з Росії в цю частину турецьких курортів.

Російські туристичні ресурси рекомендують вибирати курорти, де відпочивають переважно європейці, де співробітники володіють англійською або німецькою мовами, а громадяни РФ можуть насолодитися відсутністю спілкування зі своїми співвітчизниками та поринути в інше мовне середовище. Деякі з таких курортів включають:

Сіде, Чешме і Кушадаси, які віддають перевагу англійцям і німцям;

Кемер, де переважають голландці, італійці та німці;

Мармаріс і Олюденіз, які віддають перевагу англійцям.

Ці курорти пропонують українським туристам можливість насолодитися відпочинком, в оточенні європейців та поринути в інше мовне середовище, звільнене від спілкування з російськими туристами.