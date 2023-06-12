Всі розділи
ГоловнаЄгипетУ Єгипті згорів туристичний катер: троє людей зникли безвісти в Червоному морі
ЄгипетТуризм

У Єгипті згорів туристичний катер: троє людей зникли безвісти в Червоному морі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті згорів туристичний катер: троє людей зникли в Червоному морі

Єгипет не перестає дивувати трагічними новинами, пов’язаними з відпочиваючими. Наступною ланкою в ланцюжку пригод за останні кілька днів стала пожежа на туристичному катері біля узбережжя Єгипту, в результаті якого троє людей зникли безвісти, решту вдалося врятувати. Інцидент стався минулої неділі, коли судно перевозило дайверів до місця пірнання.

За уточненою інформацією видання The Guardian, на борту туристичного судна з назвою «Харрікейн» перебували 15 громадян Великобританії, 12 членів екіпажу та 2 гіди. Врятувати та доставити у безпечне місце до дайвінг-курорту Марса Шагра (приблизно 21 км на північ від міста Марса-Алам) рятувальникам вдалося лише 12 мандрівників, 12 членів єгипетської команди катера та гідів. Трьох британців знайти не вдалося.

Згідно з заявою представника компанії Tornado Marine Fleet, керуючим човном, НП сталася біля Ельфінстоуна — рифу за 12 км від берега, відомого як популярне місце для дайвінгу з акулами. Під час інструктажу з дайвінгу в неділю вранці «Харрікейн» (у перекладі з англ. «ураган») спалахнув.

На опублікованих у соціальних мережах знімках видно, як у морі горить біла моторна яхта, а в небо здіймається густий дим. «Ми бачили дим від човна, це було приблизно за 9 км від пляжу, — розповів Ахмед Махер, менеджер з дайвінгу в селі Марса Шагра. — Найближчий човен урятував їх і висадив на суші».

Попереднє розслідування єгипетської влади показало, що пожежа почалася в машинному відділенні човна о 6:30 ранку через коротке замикання електропроводки. Відомо, що катер почав возити туристів на морські прогулянки із 6 червня.

Прокуратура Єгипту проводить розслідування інциденту. Одночасно проводиться пошукова операція з виявлення трьох британських туристів, що залишилися. У зв’язку з трагедією представник Міністерства закордонних справ та сприяння розвитку Великобританії заявив наступне: «Ми перебуваємо в контакті з місцевою владою після інциденту на борту судна для дайвінгу недалеко від Марса-Алама та підтримуємо причетних до нього британських громадян».

Як правило, нещасні випадки на човнах зі смертельними наслідками в Єгипті є рідкістю. Проте вони є. Наприклад, у 2021 році п’ятеро людей, включаючи трьох дітей, загинули, коли човен перекинувся в озері біля міста Олександрія.

Свіжий приклад НП. У квітні єгипетські військово-морські сили врятували 37 людей з туристичного катера, який перекинувся у Червоне море. Всім постраждалим було надано медичну допомогу, але про загиблих не повідомлялося.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Літній відпочинок 2023 року для українців без російських туристів

Єгипет
Незважаючи на військову обстановку, українські діти все ще потребують...

Всюди німці та поляки, росіян більше немає: Єгипетські курорти прозвітували про прибуття рейсів з туристами

Єгипет
Тепер німці та поляки «заправляють» на популярних єгипетських курортах,...

Екскурсія в Анталії закінчилася жахом: у Туреччині згорів туристичний автобус, який перевозив 25 туристів

Туреччина
Екскурсія Анталією закінчилася жахом для 25 туристів, що подорожували...

Десятки туристів загинули під час пожежі в Камбоджі

Готелі
Як пише The Mirror, у Камбоджі сталася пожежа в...

У шикарному готелі в центрі Стамбула виникла пожежа

Готелі
Як передає агентство DHA, у Стамбулі сталася пожежа у...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму