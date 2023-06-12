У Єгипті згорів туристичний катер: троє людей зникли безвісти в Червоному морі

Єгипет не перестає дивувати трагічними новинами, пов’язаними з відпочиваючими. Наступною ланкою в ланцюжку пригод за останні кілька днів стала пожежа на туристичному катері біля узбережжя Єгипту, в результаті якого троє людей зникли безвісти, решту вдалося врятувати. Інцидент стався минулої неділі, коли судно перевозило дайверів до місця пірнання.

За уточненою інформацією видання The Guardian, на борту туристичного судна з назвою «Харрікейн» перебували 15 громадян Великобританії, 12 членів екіпажу та 2 гіди. Врятувати та доставити у безпечне місце до дайвінг-курорту Марса Шагра (приблизно 21 км на північ від міста Марса-Алам) рятувальникам вдалося лише 12 мандрівників, 12 членів єгипетської команди катера та гідів. Трьох британців знайти не вдалося.

Згідно з заявою представника компанії Tornado Marine Fleet, керуючим човном, НП сталася біля Ельфінстоуна — рифу за 12 км від берега, відомого як популярне місце для дайвінгу з акулами. Під час інструктажу з дайвінгу в неділю вранці «Харрікейн» (у перекладі з англ. «ураган») спалахнув.

На опублікованих у соціальних мережах знімках видно, як у морі горить біла моторна яхта, а в небо здіймається густий дим. «Ми бачили дим від човна, це було приблизно за 9 км від пляжу, — розповів Ахмед Махер, менеджер з дайвінгу в селі Марса Шагра. — Найближчий човен урятував їх і висадив на суші».

Попереднє розслідування єгипетської влади показало, що пожежа почалася в машинному відділенні човна о 6:30 ранку через коротке замикання електропроводки. Відомо, що катер почав возити туристів на морські прогулянки із 6 червня.

Прокуратура Єгипту проводить розслідування інциденту. Одночасно проводиться пошукова операція з виявлення трьох британських туристів, що залишилися. У зв’язку з трагедією представник Міністерства закордонних справ та сприяння розвитку Великобританії заявив наступне: «Ми перебуваємо в контакті з місцевою владою після інциденту на борту судна для дайвінгу недалеко від Марса-Алама та підтримуємо причетних до нього британських громадян».

Як правило, нещасні випадки на човнах зі смертельними наслідками в Єгипті є рідкістю. Проте вони є. Наприклад, у 2021 році п’ятеро людей, включаючи трьох дітей, загинули, коли човен перекинувся в озері біля міста Олександрія.

Свіжий приклад НП. У квітні єгипетські військово-морські сили врятували 37 людей з туристичного катера, який перекинувся у Червоне море. Всім постраждалим було надано медичну допомогу, але про загиблих не повідомлялося.