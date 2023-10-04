На єгипетському курорті туристи зіткнулися з русалкою

На єгипетському курорті туристи зіткнулися з морською русалкою: займаючись дайвінгом в районі затоки Абу-Даббаб, на північ від Марса-Алама, вони помітили рідкісного морського мешканця, що перебуває під загрозою зникнення, — дюгоня. Деякі впевнені, що ці морські гіганти послужили «прототипом» для міфологічних русалок. Сама назва «дюгонь» походить від малайського duyung, що означає «морська діва» (що саме і означає «русалка»).

Дюгонь, який мешкає в Червоному морі, перебуває під загрозою зникнення і перебуває під захистом закону. Однак він приваблює туристів, які прагнуть рідкісної можливості викупатися поряд із ним. В обмеженій кількості вони зустрічаються на єгипетському узбережжі, в тому числі в Хургаді та Марса Аламі — саме туди стікаються дайвери з усього світу, щоб спостерігати за цими істотами в їхньому природному середовищі.

Дослідник довкілля з Управління заповідників Червоного моря Ахмед Галлаб підтвердив, що регіон Марса Алам є основним місцем спостереження дюгонів. «У кожному районі, як правило, мешкає окремий дюгонь, який часто відвідують туристичні човни, які висаджують туристів біля цього району, щоб спостерігати за ним та поплавати з ним, щоб зробити сувенірні фотографії», – додав Галлаб. При цьому посадові особи заповідника доклали великих зусиль для спостереження за дюгонями та забезпечення їхньої безпеки, додав Галлаб, а також для забезпечення дотримання екологічних процедур у місцях виявлення тварини.

Додамо, що інші морські візитери далеко не такі приємні для туристів. Тільки в середині вересня у зв’язку з черговим нападом акули на людину на курортах Єгипту. Туристів закликали бути вкрай обережними під час відпочинку на курортах, а насамперед — дотримуватися введених обмежень на купання в морі.

На узбережжі єгипетського міста Дахаб на Синайському півострові на громадянку Єгипту напала акула. Пляж у Дахабі тимчасово закрили. Просимо відпочиваючих на єгипетських курортах туристів неухильно дотримуватись усіх приписів місцевої влади, включаючи обмеження щодо плавання у відкритому морі», – заявлено в повідомленні. Також там говориться, що в Єгипті міністерством у справах навколишнього середовища Єгипту було створено комісію для з’ясування причин події та обстеження прибережної зони.