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Єгипет створює новий туристичний курорт

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет створює новий туристичний курорт

Нове місце для відпочинку планується створити за 10 хвилин їзди від аеропорту єгипетського курорту Марса-Алам. Там Єгипет створює новий туристичний курорт: як повідомляє місцева преса, інвестори націлилися «освоїти» для масового туризму затоку Марса-Марес, дуже популярний у дайверів район.

«Jaz Hotel Group, готельна компанія Travco Group International, найбільшого туристичного бренду Єгипту, готується до нових інвестицій у регіон Марса-Марес у Єгипті. Jaz Hotel Group, яка управляє 58 об’єктами розміщення по всьому Єгипту, розвиватиме нову курортну зону в затоці Марса-Марес», – повідомили у ЗМІ.

Єгипет створює новий туристичний курорт

За їхніми даними, всього в регіоні Марса-Марес буде збудовано десять готелів. Перший п’ятизірковий готель у регіоні – Iberotel Costa Mares – вже відкрився, він був відкритий ще у 2020 році, під час пандемії. Ще один п’ятизірковий готель Джаз Амара на 272 номери відкриється в листопаді цього року.

«Регіон Марса-Марес вже давно популярний серед дайверів завдяки своїй береговій лінії та вражаючому підводному світу», – додали у ЗМІ. У Єгипті розраховують, що розвинена інфраструктура приведе в регіон ще більше туристів.

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