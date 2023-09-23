У Єгипті створили новий туристичний курорт

У Єгипті зараз активно працюється над створенням нового туристичного курорту, який буде розташований всього за 10 хвилин їзди від аеропорту популярного єгипетського курорту Марса Алам.

Цей проект розробляється з метою залучення масового туризму до затоки Марса-Марес, яка відома своєю популярністю серед дайверів, повідомляє місцева преса.

Інвестори, включаючи готельну компанію Jaz Hotel Group і найбільший туристичний бренд Єгипту Travco Group International, готуються внести нові інвестиції в регіон Марса-Марес. Jaz Hotel Group, що управляє 58 готельними об’єктами по всій території Єгипту, планує розвивати цей новий курортний район у затоці Марса-Марес.

За інформацією зі ЗМІ, у районі Марса-Марес планується збудувати десять готелів. Перший з них, п’ятизірковий готель “Iberotel Costa Mares”, вже відкрився у 2020 році, незважаючи на пандемію. Ще один п’ятизірковий готель із 272 номерами, “Джаз Амара”, запланований до відкриття у листопаді поточного року.

Цей регіон, завдяки своєму узбережжю та захоплюючому підводному світу, давно приваблює дайверів. З розвитком інфраструктури Єгипет розраховує збільшення кількості туристів, які відвідують цей регіон.