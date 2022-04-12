Літаки прилітають повними: у Туреччині очікується рекордний туристичний потік

Літній сезон 2022 року, схоже, ознаменує собою новий рекорд для британського турпотоку. Для турецького туризму майбутній сезон – реальний шанс повернути чи навіть побити показники доковідного 2019 року. При цьому британські відпочиваючі не прагнуть їхати до популярної серед українців та росіян курортної Анталії, а обирають інші локації.

Про останню ситуацію з бронюванням турецьких готелів повідомили місцеві ЗМІ, процитувавши голову Західного Середземномор’я Асоціації турецьких туристичних агенцій (TÜRSAB) Озена Уйсала.

Згідно з звітом чиновника, минулого тижня британські туристи масово почали купувати тури на курорти Туреччини. Так, з 27 березня в аеропорт популярного Даламана стали прилітати літаки, заповнені повністю відпочиваючими з Великобританії. Якщо такий авіаритм збережеться, то буде побито рекорд 2019 року за кількістю відпочиваючих у Туреччині, які приїхали з Великобританії, заявив експерт.

Таким чином турецький турсектор, ймовірно, буде врятований від банкрутства за рахунок заміщення російського турпотоку британським. Говорячи про серйозний британський попит до турецьких готелів, президент наголосив, що особливим попитом у європейців користується не Анталія, а інші напрями: Мармаріс, Фетхіє, Каш, Калкан, Геджек.

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“За останні чотири-п’ять днів ми отримали серйозну кількість бронювань. Літаки прибувають повними, туристи відпочивають. Англійці сумували за нами, а ми сумували за ними. Можна сказати, що цього сезону ми очікуємо 200 літаків на тиждень. Якщо вони прилітатимуть повними, очікується висадка 37 тисяч британських пасажирів. Якщо не виникне серйозних проблем, ми можемо побити хороші цифри для туризму 2019 року. Прибуття з Європи на літній сезон починається переважно у травні”, – резюмував він.