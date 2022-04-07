У Хургаді та Шарм-ель-Шейху продовжать стягувати мінімальну плату з туристів

Введення нових мінімальних цін у готелях в Єгипті відклали ще на шість місяців, хоча ці ціни мали бути підвищені на 25% з 1 травня. Проте уряд вирішив відмовитися від цього заходу через падіння в’їзного турпотоку – насамперед із боку України та Росії.

Рішення прийнято на найвищому рівні – кабінет міністрів Єгипту підтримав ініціативу Мінтуризму країни щодо перенесення термінів запровадження нової мінімальної ціни на проживання у готелях. Згідно з інформацією АТОР, планувалося, що нові мінімальні ціни – вище за старі на 25% – можуть бути введені з 1 травня 2022 року, але тепер офіційно це не відбудеться раніше 1 листопада.

За даними правилами, готелі 5* не зможуть тримати ціни нижче 50 доларів на добу з розрахунку на 1 особу, готелі 4* – нижче 40 доларів, готелі 3* – нижче 30 доларів, готелі 2* – нижче 20 доларів, готелі 1* – нижче 10 доларів за добу з розрахунку на 1 особу на добу.

Нагадаємо, правило вводилося минулого листопаду. Згідно з ним Єгипет ввів мінімально встановлену плату за проживання туристів у готелях. Тоді мінімальна плата за послуги з розміщення на особу на добу у п’ятизіркових готелях становила $40 та $28 у чотиризіркових готелях. Такий рівень залишається і зараз. Подробиці читайте за посиланням.

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