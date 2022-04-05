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Експерт вказав на найкориснішу та найдешевшу рибу

Гліб Парфененко
Експерт вказав на найкориснішу та найдешевшу рибу

Мойва (капелан) – невелика кормова риба сімейства корюшкові, що мешкає в Північній Атлантиці, Тихому та Північному Льодовитому океанах.

Він визнаний одним із найцінніших морепродуктів. Це також доступний продукт, що займає лідируючі позиції щодо кількості корисних та лікувальних властивостей.

На думку експертів, мойва – це смачна, корисна риба, доступна практично кожному. Її смажать, варять, коптять і солять. Вживання цієї риби дозволяє нормалізувати рівень холестерину в крові, підвищити імунітет, а високий вміст йоду допомагає уникнути деяких проблем із щитовидною залозою.

Користь мойви як джерела вітаміну С, фолієвої кислоти та тіаміну полягає в її здатності підвищувати гемоглобін, нормалізувати функції шлунково-кишкового тракту, покращувати апетит та надавати загальнозміцнюючу дію на організм.

Натуральні білки, якими збагачена риба, повністю насичують організм, але водночас чудово засвоюються. Риба також містить майже всі незамінні амінокислоти. Вживання мойви сприяє нормалізації артеріального тиску.

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