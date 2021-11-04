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У Хургаді та Шарм-ель-Шейху почали стягувати з туристів мінімальну плату

Гліб Парфененко
У Хургаді та Шарм-ель-Шейху почали стягувати з туристів мінімальну плату

З початку листопада Єгипет почне застосовувати мінімально встановлену плату за проживання туристів у готелях. Про це повідомило міністерство туризму та старожитностей. Нагадаємо, згідно з цим рішенням, мінімальна плата за послуги з розміщення на особу за добу в п’ятизіркових готелях становить $40 і $28 у чотиризіркових готелях.

“Цей крок є частиною зусиль щодо підвищення якості туристичних послуг Єгипту”, – заявили в міністерстві. Також єгипетські чиновники від туризму додали, що рішення ухвалено паралельно з процедурами переоцінки готелів відповідно до нових класифікаційних стандартів «Критерії гостинності», які були розроблені спільно зі Всесвітньою туристичною організацією. Їхнє основне завдання – «довести» класифікацію єгипетських готелів до рівня міжнародних аналогів.

Також Міністерство туризму та старожитностей повідомило, що вже завершено переоцінку всіх готельних об’єктів, розташованих у провінціях Південний Синай та Червоне море, які мають сертифікат безпеки для здоров’я. Нині проводиться оцінка готелів та плавучих готелів, тобто, круїзних суден у провінціях Луксор і Асуан.

Тим часом, нагадаємо, що ціни в єгипетських готелях навряд чи втримаються на мінімальному рівні – причиною цього є ажіотажний попит з боку російських туристів. Подробиці читайте у матеріалі «Туристи почали скуповувати номери в готелях Єгипту на 2022 рік, аж до травневих свят».

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